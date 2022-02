Lista: He ovat jättäneet Spotifyn Joe Roganin takia

Muusikoiden lisäksi Spotifyn hylkääjissä on myös podcastaajia.

Spotifyssa podcastia pitävä Joe Rogan on joutunut keskelle kiistaa, jossa vastakkaisilla puolilla ovat sananvapaus ja toisella puolella pelko ihmisten terveyttä vaarantavasta misinformaatiosta.

Moni artisti on ilmoittanut jättävänsä Spotifyn tieteen valtavirran vastaisia näkemyksiä tarjonneen Joe Roganin podcastin vuoksi. Lähtijöitä ovat Time-, Los Angeles Times- ja Farout-lehtien mukaan ainakin:

1. Neil Young

Neil Young oli ensimmäinen, joka haastoi Spotifyn uhkaamalla vetää tuotantonsa palvelusta pois. Näin hän myös teki.

2. Nils Lofgren

Nils Lofgren on Neil Youngin ja Bruce Springsteenin E Street Band -yhtyeessä soittanut amerikkalaiskitaristi, joka ilmoitti tukensa Neil Youngille heti tämän alettua poistaa musiikkiaan.

3. Joni Mitchell

Joni Mitchell on etupäässä folkia tehnyt kanadalainen kitaristi ja laulaja-lauluntekijä. Hän antoi myös tukensa Youngille varhaisessa vaiheessa.

4. India Arie

R&B-artisti India Arie ilmoitti tärkeimmän syyn Spotifysta lähtemiselle olevan Roganin rodullistava kieli. Hän myös kritisoi Roganin 100 miljoonan dollarin sopimusta ja sanoi artistien saavan palvelusta "vain hiluja”.

5. David Crosby, Stephen Stills and Graham Nash

Myös Neil Youngin kanssa soittanut kolmikko poistuu Spotifysta kokonaisuudessaan. Aiemmin kerrottiin vain Graham Nashin poistavan soolotuotantonsa palvelusta.

6. Failure

Amerikkalainen indiebändi Failure ilmoitti olevansa epävarma Spotifyn suhteen jo pitkään epäoikeudenmukaisen, huijaukseksi kutsutun tulonjaon vuoksi. Misinformaatiokohu oli bändille viimainen pisara.

Spotifyn jättäneiden muusikoiden lista ei ole suuren suuri. Lähtijöiden joukossa on myös podcastien pitäjiä.

7. Brené Brown

Kirjailija ja häpeätutkija on pitänyt Spotifyssa yksinoikeudella Unlocking Us- ja Dare to Lead -nimisiä podcasteja. Hän sanoo laittavansa nämä määrittelemättömän mittaiselle tauolle. Samalla hän vaati Spotifylta läpinäkyviä ja sananvapauden kanssa tasapainossa olevia misinformaatiokäytäntöjä.

8. Roxane Gay

Kirjailija ja feministi Roxane Gay ilmoitti poistavansa The Roxane Gay Agenda -podcastinsa Spotifysta.

9. Mary Trump

USA:n entisen presidentin veljentytär, kirjailija ja psykologi Mary Trump vetää pois The Mary Trump Show -podcastinsa Spotifysta. Hänen mukaansa toimenpide on osa kasvavaa lumivyöryä, minkä lisäksi hän kiitti Neil Youngia, Joni Mitchelliä ja Nils Lofgrenia rohkeudesta.

10. Wendy Zukerman ja Blythe Terrell

Wendy Zukerman ja Blythe Terrell pitävät Spotifyssa Science Vs -nimistä tiedeblogia, jossa on tarkasteltu muun muassa pandemian taustoja. He ilmoittivat jättävänsä podcastin tauolle, kunnes Spotify keksii tehokkaampia tapoja toimia väärää tietoa vastaan.

Spotify-boikotin vaikutus palveluun ei ole vielä tiedossa, sillä se ei ehtinyt mukaan tällä viikolla julkaistuun osavuosikatsaukseen. Näkemykset kohun vaikutuksesta Spotifyyn vaihtelevat mitättömästä aina mittavaan brändille aiheutettuun pitkäkestoiseen vahinkoon.

Rogan on saanut myös tukijoita. American Songwriterin ja Daily Mailin mukaan podcastaajan taakse ovat ryhmittyneet ainakin näyttelijä ja showpainija Dwayne “The Rock” Johnson, USA:n Masked Singerin voittanut Jewel, elektronista musiikkia tekevä Kaskade, koomikko Kevin James, televisiopersoona Kat Von D, amerikkalaisen jalkapallon tähti Troy Aikman ja koomikko–näyttelijä Tim Dillon.