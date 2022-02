Lopultakin: Nyt saat siivottua roikkumaan jääneet Netflixin ohjelmat telkkarissa

Suoratoistopalvelun helposti pitkäksi venyvä katselulista on nyt helppo tyhjentää myös televisiossa.

Toiminto on uusi eritoten televisioissa.

Televisioiden ja elokuvien suoratoistopalvelu Netflix kertoo uudesta napista, jolla sisältöä voi poistaa Jatka katselua -listalta. Tiedotteen mukaan kaikki käyttäjät ympäri maailman voivat nyt poistaa tv-ohjelman tai elokuvan listaltaan kaikissa laitteissa yhdellä napilla.

Käyttäjän tulee näpäyttää listalla haluttua sisältöä ja valita esiin tuleva vaihtoehto sisällön poistamiseksi. Poiston voi peruuttaa painamalla takaisin päin osoittavaa nuolta.

Netflixin tiedotteen mukaan toiminto on uusi televisioissa. Mahdollisuus poistaa sisältöä Jatka katselua -listalta on ollut tarjolla jo vuodesta 2020 lukien Netflixin mobiilisovelluksessa. Sen pitäisi löytyä myös, kun Netflixiä käyttää selaimessa tietokoneella.

Toiminnosta on apua esimerkiksi, jos on alkanut katsoa jotain sarjaa, joka ei sitten napannutkaan. Tai jos on vahingossa avannut väärän sisällön pyörimään... tai jos vain haluaa piilottaa esimerkiksi jotain lapsille sopimattomia nimikkeitä – joskin näissä tapauksissa erilliset katseluprofiilit olisivat paras ratkaisu.

Aikaisemmin saman on voinut tehdä kiertotietä poistamalla katsottua sisältöä Netflixin historiasta. Jos sieltä on poistanut jonkun nimikkeen, se on kadonnut myös Jatka katselua -listalta.

Netflixistä kantautuu myös hieman huolestuttavia uutisia. Palvelu ilmoitti tammikuussa nostavansa hintojaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa tilausmallista riippuen 1 tai 2 dollaria kuukaudessa. Ei ole tiedossa, tuleeko hinnankorotus myös Suomeen.