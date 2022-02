”Muusikoille hiluja ja Roganille 100 miljoonaa” – tässä ovat viimeisimmät Spotifyn jättäneet

Spotifyssa ei närästä ainoastaan Joe Roganin podcastin tarjoama julkaisukanava arveluttaville koronaviesteille.

Kaksi uutta nimekästä muusikkoa on ilmoittanut vetävänsä musiikkinsa pois Spotifysta kiistellyn podcast-isäntä Joe Roganin vuoksi. Kyseessä ovat brittiläisamerikkalainen Graham Nash sekä amerikkalainen India Arie, kertoo Variety.

Graham Nash esiintyi Los Angelesin Nokia-teatterissa vuonna 2012.

Graham Nash soitti aikaisemmin Crosby, Stills & Nash -yhtyeessä, josta muotoutui myöhemmin Crosby, Stills, Nash & Young. Hän on julkaissut myös kuusi soololevyä, joista viimeisin on vuodelta 2016. Hänen uransa alkoi brittiläisessä The Hollies -yhtyeessä 1960-luvulla.

India Arie esiintyi Pori Jazzissa vuonna 2007.

Vuonna 1975 syntynyt India Arie on R&B-artisti, joka on myynyt maailmanlaajuisesti noin 10 miljoonaa levyä. Hän kritisoi Spotifya kovasanaisesti Instagram-päivityksessään.

– Neil Young avasi oven, josta minun on kuljettava. Uskon sananvapauteen, mutta pidän Joe Rogania ongelmallisena muista syistä kuin hänen covid-näkemyksistään. Minulle ongelmia ovat myös hänen rodullinen kielenkäyttönsä, Arie kirjoitti.

– Kyse on myös arvostuksesta – kenelle sitä annetaan ja kenelle ei. Muusikoille annetaan hiluja, ja hänelle 100 miljoonaa dollaria? Tämä todistaa, millainen yhtiö on kyseessä, Arie jatkoi.

Arie viittasi arvoltaan vähintään 100 miljoonan dollarin yksinoikeussopimukseen, jonka Spotify teki Roganin kanssa vuonna 2020.

Aiemmin Spotifyn ovat ilmoittaneet jättävänsä Neil Young, Joni Mitchell sekä Nils Lofgren. Kaikkien levytysuran huippu on ollut fyysisten äänitteiden aikana ennen suoratoistoa.

Joe Rogan julkaisi eilen oman näkemyksensä tapahtumista. Hän ei pyydellyt anteeksi tekemisiään muilta kuin sopimuskumppaniltaan Spotifylta. Hän kuitenkin lupasi perehtyä jatkossa tosiasioihin enemmän ennen ohjelmiensa nauhoittamista sekä tuoda enemmän vastakkaisia näkemyksiä kiistanalaisista aiheista.

Spotify puolestaan ilmoitti lisäävänsä sisältövaroituksen korona-aiheisiin podcasteihin.