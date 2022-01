Väittely: Kumpi on oikeassa, Neil Young vai Spotify? Mats Uotila ja Lauri Lindén ottivat yhteen

Neil Young vaati, että Spotify poistaa joko hänen musiikkinsa tai Joe Roganin podcastin. Young lähti, Rogan sai jäädä. Mats Uotila, 17, ja Lauri Lindén, 20, väittelevät kuumasta puheenaiheesta.

Spotify joutui kohun keskelle, kun muusikko Neil Young vaati joko musiikkinsa tai juontaja Joe Roganin podcastin poistamista suoratoistopalvelusta. Spotify valitsi Roganin.

Rogania on syytetty siitä, että hän on antanut äänitorven koronaan liittyville valeuutisille. Hän on kutsunut podcastiinsa vieraita, joiden näkemykset esimerkiksi koronarokotteista ovat tyrmistyttäneet.

Vuonna 2020 Spotify maksoi arvioiden mukaan noin 90 miljoonaa euroa siitä, että se saa julkaista Roganin podcastia yksinoikeudella. Podcast on yksi maailman suosituimmista.

Kumpi on oikeassa, Neil Young vai Spotify?

Mats Uotila: Spotify on oikeassa. Hienoa, että yhtiö ei taipunut sananvapauden rajoittajien painostuksen alla. Joe Rogan on juontaja ja koomikko. Hän haastattelee podcastissaan erilaisia ihmisiä taustoista ja uskomuksista riippumatta. Minusta se on hyvä asia. Ei lähdetä rajoittamaan sananvapautta.

Lauri Lindén: Tämä on klassinen esimerkki tilanteesta, jossa sananvapauden rajat ja vastuullisuus ovat ristiriidassa. Minusta Spotifyn sääntöjen ei pitäisi mahdollistaa disinformaation levittämistä. Edelleen eri mielipiteet ovat lähtökohtaisesti hyvä asia. Valheet taas voivat olla yhteiskunnallisesti vahingollisia.

Uotila: Disinformaatio ei tietenkään ole hyvä asia, mutta sen kitkeminen on ongelmallista. Kuka saa määritellä, mikä on totta ja minkä sanominen kiellettyä? Erityisesti koronan kanssa tämä on haaste, koska tietoa tulee koko ajan lisää. Vähän aikaa sitten koronapassia vastustaneet leimattiin rokotevastaisiksi, mutta nyt edes THL ei enää suosita sitä.

Lindén: Ainakin yhtiö itse saa määritellä säännöt. Näinhän Twitter toimii melko mallikkaasti, ainakin aika ajoin. Eivät sinällään koronaan liittyvät tosiasiat ole mielipidekysymyksiä. Ei koronapassin vastustaminen ole missään vaiheessa ollut rokotevastaisuutta sellaisenaan. Sen sijaan ilmastotieteen konsensuksen kyseenalaistaminen tai ”vaihtoehtoinen” epidemiologia on vain huuhaata.

Uotila: Yksityinen yritys saa tietenkin laatia säännöt omalle alustalleen. En vain usko sensuurin johtavan loppupeleissä mihinkään hyvään. On mielestäni kummallinen ajatus, että ihmisiä pitäisi estää kuluttamasta jonkinlaista sisältöä. Miksi jonkun toisen pitäisi päättää, mitä saan kuunnella ja mitä en? Ajattelen itse – kiitos vain.

Lindén: Vapausaatteen näkökulmasta se varmaan menee juuri noin. Siinä on kuitenkin riskinsä, ja ainahan vapauksia jollain tavalla rajoitetaan. Tämä oli Spotifylta tietoinen valinta. En tiedä, olisiko Roganin podcast pitänyt poistaa, mutta rahahan tässä ratkaisee.

Uotila: Hyvä, ettei podcastia poistettu. Ja onhan se syykin selvä, kuten totesit. Roganin podcastilla on jaksoa kohden keskimäärin yli 11 miljoonaa kuuntelijaa. Ei sitä ole pakko kuunnella, mutta ei myöskään pitäisi estää muita kuuntelemasta. Aivan turhanpäiväinen kohu taas saatu aikaan koomikon viihdeohjelmasta.

Lindén: Niin, toki se on hyvä pointti, että Spotify tarjosi sekä Youngille että Roganille tilaa alustallaan. Young itse päätti tehdä liikkeensä. Enemmän painottaisin Roganin omaa vastuuta. Hänen podcastinsa on maailman suosituin ja sillä on miljoonia kuuntelijoita. Ei tuolla statuksella voi laukoa mitä tahansa.

Uotila: Minusta on kiinnostavaa kuunnella erilaisten ihmisten ajatuksia ja podcastin suosiosta päätellen moni on samaa mieltä. Mielipiteiden kirjo on hyvä olla edustettuna julkisessa keskustelussa. Faktavirheet pitää korjata paremmilla argumenteilla, ei kieltolistoilla. Tämä hiljennysyritys on vain lisännyt podcastin suosiota.

Lindén: Ainut vaan, että faktankorjauksen merkitys on osoittautunut ainakin Yhdysvalloissa varsin vähäiseksi esimerkkinä Trump. Se nyt ainakin on selvää, että Spotify ottaa valtavan riskin. Kovan nimen muusikot ovat lähtökuopissa, ja Spotify kuitenkin on nimellisesti musiikkialusta.

Uotila: Riski se on, mutta hyvän asian puolesta. Täytyy kuitenkin muistaa, että Roganin podcastissa on yli 1 700 jaksoa. Nyt on nostettu muutama vieras tikunnokkaan ja koko ohjelmaa yritettiin saada alas. Mielestäni tämä kuvaa aikaamme ja sitä, että erimielisiltä yritetään viedä oikeus ilmaista itseään. Kyseessä on kuitenkin loppupeleissä koomikon vetämä viihteellinen formaatti.

Lindén: On tässä kyse isommasta asiasta kuin koomikon vetämästä viihteestä. Ihan oikeat lääkärit ovat vaatineet Spotifylta toimia Roganin valheiden alasajamisesta. Spotifyn pitäisi luoda selkeät säännöt misinformaation varalle. Myös WHO on ollut Youngin tukena protestissa. Kyllä Roganin kaltaiset persoonat maailmaan mahtuvat, mutta valheet pois.

Uotila: Disinformaatiota vastaan taistellaan faktoilla – ei sananvapautta rajoittamalla. Minä luotan lääketieteen konsensukseen, olen ottanut rokotteet ja toiminut parhaan tiedon mukaan. Tästä huolimatta olisi dystooppista elää sellaisessa maailmassa, jossa muunlaisten mielipiteiden esittäminen olisi kiellettyä.

Lindén: En minä Spotifyn tilausta tämän takia peruuta. Minusta Roganin podcastissa on paljon hyvääkin. Haluan vain, että faktat eivät unohdu. Asia korjautuisi helposti, jos Rogan itse kutsuisi ohjelmaansa oikean asiantuntijan kertomaan, miten asiat ovat. Ja Spotifylle säännöt, jos valheellista sisältöä tuotetaan. Näin on muillakin alustoilla.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 20-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.