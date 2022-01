Windows 11:n ammottava puute paikataan – Microsoftilta outo viesti päivittäjille

Android-tuki tulee alustavassa muodossaan ensi kuussa. Samalla Microsoft antaa epämääräisen viestin ilmaisen Windows 11 -päivityksen aikataulusta.

Windows 11:n Android-tuki on reippaasti myöhässä.

Windows 11 -käyttöjärjestelmä saa helmikuussa uusia ominaisuuksia. Windows-johtaja Panos Panay kertoi, että tulossa on kauan odotettu tuki Android-sovelluksille Microsoft Store -kaupassa.

Android-tuen oli määrä olla mukana jo Windowsin julkaisuhetkellä viime lokakuussa, mutta sen työstäminen on vienyt odotettua enemmän aikaa.

Toiminto ei ole valmis edes helmikuun päivityksessä. Sen sijaan Microsoft tarjoaa Android-sovelluksista ”julkisen esikatselun”, joka Android Policen mukaan vastannee avointa betaversiota, josta voi löytyä virheitä ja rajoituksia.

Oletus on, että käyttäjät pääsevät ensin käsiksi vain valittuun joukkoon sovelluksia Amazonin Appstore-sovelluskaupassa. On mahdollista, että täysi Android-tuki saapuu vasta osana loppuvuoden suurta Windows 11:n 22H2-päivitystä. Silloinkaan se ei koskisi Google Play -kauppaa, joskin siihen on rakennettu jo epävirallisia yhteyksiä.

Panay lupaa helmikuulle muitakin uudistuksia. Käyttöjärjestelmän tehtäväpalkkiin tulee valinnat puhelujen vaientamiselle ja palauttamiselle, ikkunoiden jakamista helpotetaan, ja säätiedot lisätään tehtäväpalkkiin. Windows 11:n kaksi oletussovellusta, Muistio ja Media Player, uudistetaan myös.

Windows 11 on ilmainen päivitys yhteensopivan Windows 10 -tietokoneen käyttäjälle. Microsoft ilmoittaa Windows 11:n verkkosivuilla, että tämä tarjous on voimassa vähintään 5. lokakuuta 2022 asti.

Panay kuitenkin totesi ohimennen blogimerkinnässään, että Windows 11:n päivitystarjous on siirtymässä ”viimeiseen saatavuuden vaiheeseen”, ja että se tarkoittaa Microsoftin olevan edellä alkuperäistä tämän vuoden puolivälin aikatauluaan.

Jotkut tulkitsivat tätä siten, että Microsoft saattaa lopettaa ilmaistarjouksen aiempaa lupaustaan aikaisemmin. Kuitenkin kun Redmond Channel Partner kysyi asiaa suoraan Microsoftilta, yhtiöstä vakuutettiin, että mainittu 5. lokakuuta pitää edelleen paikkansa.

Panos Panay käytti paljon sanoja kehuakseen Windows 11:n nopeaa käyttöönottoa. Hänen mukaansa ihmiset ovat asentaneet päivityksen Windows 11:een kaksi kertaa nopeammin kuin Windows 10:n kohdalla nähtiin.

Johtajan mukaan Windowsia ajetaan nyt yli 1,4 miljardissa laitteessa kuukausittain, mutta hän ei eritellyt, kuinka suuri osa niistä on Windows 11 -koneita. Mainosverkosto AdDuplex arvioi, että Windows 11:llä on 16,1 prosentin osuus niistä tietokoneista, joissa ajetaan joko Windows 10:tä tai Windows 11:tä.