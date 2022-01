Kommentti: Spotify tekee parhaillaan suurta virhettä – kyse on enemmästä kuin rokotteista tai Neil Youngista

Kyse ei ole vain siitä, tuleeko Spotifyssa olla Neil Young vai Joe Rogan. Kyse on siitä, että Spotify tietää mielestään asioita paremmin kuin käyttäjänsä, kirjoittaa Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Maailman suurimmalla musiikkipalvelulla on ongelma. Se on suututtanut ison määrän käyttäjiään, eikä voi korjata tilannetta, teki se mitä tahansa.

Palvelu joutui valitsemaan Neil Youngin ja Joe Roganin välillä.

Neil Young on pitkän linjan rock-tähti, Joe Rogan puolestaan on amerikkalainen juontaja–näyttelijä ja podcast-vetäjä. Edellinen soittaa kitaraa ja laulaa. Jälkimmäinen levittää tieteellisen tiedon kanssa ristiriidassa olevaa rokotekriittistä sanomaa.

Asetelman voi nähdä monella tavalla. Vastakkain voivat olla vastuullisuus ja sananvapaus.

Joidenkin mielestä kyseessä on uusi vastaan vanha maailma. Ikääntyvä, monien mielestä 80-luvulla parhaat päivänsä nähnyt rokkari vastaan uuden maailman moottoriturpatähti.

Eli 6 miljoonaa kuuntelijaa kuukaudessa koko tuotannolla vastaan 11 miljoonaa kuuntelijaa per podcast-jakso.

Valinnan vaikeuden tietää myös Spotify, missä varmasti pidetään kriisipalavereita juuri nyt. Valitsi yhtiö kumman tahansa, se suututtaa osan käyttäjistään.

Ongelma on pitkälti Spotifyn omaa tekoa. Yhtiö halusi mukaan trendiin, jossa ihmiset kuuntelevat yhä enemmän ja enemmän puhesisältöjä musiikin sijaan. Ja sen se myös teki.

Monet puhuvat puhevallankumouksesta. Spotify halusi kaapata markkinaosuudet tuputtamalla podcasteja niillekin, jotka eivät sitä halua.

Sovelluksen käyttöliittymä tarjoaa podcasteja, vaikken niitä halua kuunnella. Niitä ei saa myöskään millään piiloon.

Lähestyin Spotifyn viestintää marraskuun alussa ja pyysin tästä pakkosyötöstä kommenttia. Sitä ei koskaan tullut. Yleensä Spotify vastaa melko ripeästi.

Eli Spotify tietää, mikä on ihmisille hyväksi, mutta he eivät halua puhua siitä.

Toisin sanoen: Arvon Spotify, haluan kuunnella palvelustanne musiikkia. Älkää tehkö kuten Music Television aikoinaan eli korvatko sitä turhuuksilla. Tai jos tuotte muutakin mukaan, antakaa minun edes piilottaa se ja keskittyä siihen, mitä haluan.

Asiakkaita paremmin tietäminen ei ole teknologia-alalla uusi ilmiö. Sillä tavalla ovat toimineet yhtiöt, jotka ovat kasvaneet riittävän suureksi. Sen jälkeen ne alkavat helposti käyttää valtaansa häikäilemättömästi. Lista on pitkä: Microsoft, Facebook, Apple, Google... ja Spotify.

Young vs. Rogan -episodilla voi olla kauaskantoisemmat vaikutukset. Tähän asti musiikkipalveluiden tarjonta on ollut suhteellisen kattavaa verrattuna vaikkapa videopalveluihin, joissa tarjonta on täysin pirstoutunut.

Sama voi olla edessä musiikissakin. Neil Young sanoi, että hänen musiikkinsa on tarjolla jatkossakin kilpailevissa palveluissa. Mutta Spotifysta sitä ei jatkossa saa.

Musiikkipalveluista toiseen siirtyminen on jossain määrin työlästä, sillä musiikkipalvelut eivät juuri tarjoa mahdollisuuksia siirtää soittolistoja palvelusta toiseen. Netistä löytyy kuitenkin tähänkin työkaluja.

Suurin osa Neil Youngin kuuntelijoista nauttinee musiikkinsa yhä LP- ja cd-levyiltä, joten hänen lähtönsä ei Spotifya kaada. Mutta Young ei ole yksin. Elämme vastakkainasettelujen maailmassa, joten lähtijöitä on varmasti enemmänkin.

Skandaalit eivät ole Spotifylle vieras asia. Yhtiö on joutunut useasti selittelemään, kuinka oikeudenmukaisesti se maksaa korvauksia artisteille. Kuten myös käyttäjien tietojen keräämistä ja käyttöä.

Aivan viime viikkoina puolestaan on ihmetelty sitä, miksi Spotifyn lupailemaa hifi-äänenlaatua ei ole näkynyt eikä kuulunut.

Kaikesta ei kuitenkaan synny meteliä. Kun yhtiö alkoi poistaa palvelustaan äärioikeistolaista musiikkia vuonna 2017, se oli ongelma harvalle. Vaikea sanoa, tulisiko siitä sellainen nyt.

Jos musiikkitarjonnan pirstoutumisesta tulee laajempi ilmiö, voittaja on selvä: YouTube eli Google/Alphabet. Sen kuukausimaksullisessa YouTube Music -palvelussa on kuunneltavissa ”tavallisen” striimattavan musiikin ohessa kaikki YouTubeen videomuodossa ladattu musiikki – ja sitä on paljon. Todennäköisesti muualta puuttuva musiikki löytyy sieltä, ja se on puhelimella näppärästi kuunneltavissa.

Jolloin ollaan tilanteessa, että musiikkialalla hartioita käyttävältä yritykseltä pakenisi asiakkaita samalla tavalla, mutta vielä isommassa mittakaavassa toimivaan yhtiöön.

Mutta Spotify teki valinnan. Se valitsi puheen. Se valitsi kalliin tähden Joe Roganin.

Kun valitsee klovnin, saa koko sirkuksen.