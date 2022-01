He ovat eniten tienaavat tubettajat

YouTubessa ansaitsee valtavia summia hyvin kirjava joukko ihmisiä. Forbesin mukaan nuorin heistä on vain 7-vuotias.

Googlen videopalvelu YouTuben viime vuoden kymmenen eniten tienaavaa tubettajaa listattiin. Forbes-lehti esittelee riemunkirjavan sakin (sekä hyvässä että pahassa) ja paljasti viime vuoden ansiot kärkikolmikon osalta.

Luvut ovat arvioita ja niissä on mukana YouTuben mainostulojen lisäksi esimerkiksi tavaramyynnistä saadut ansiot. Summat on esitetty ennen veroja.

1. MrBeast, 54 miljoonaa dollaria (47,6 miljoonaa euroa)

MrBeast eli 23-vuotias amerikkalainen Jimmy Donaldson on tullut tunnetuksi mitä eriskummallisimmista tempauksistaan, joissa lahjoitetaan suuria rahasummia ventovieraille, kuten pizzaläheteille tai vaikka pienille striimaajille. Joskus hän taas jakelee luksusautoja kadulla tai yllyttää ihmisiä istumaan kylpyammeessa käärmeiden kanssa tuhansien dollarien voittamiseksi.

2. Jake Paul, 45 miljoonaa dollaria (39,7 miljoonaa euroa)

Nyrkeillään suosiota niittänyt amerikkalaistähti voitti viime vuonna kolme suurta huomiota saanutta matsia, mutta hän on myös kahlannut läpi monen monta skandaalia liittyen muun muassa epäiltyihin huijauksiin ja koronaepidemian kiistämiseen.

3. Markiplier, 38 miljoonaa dollaria (33,5 miljoonaa euroa)

Pelejä pelaamalla suosioon noussut Markiplier eli Mark Fischbach on amerikkalainen sometähti, joka on osannut tehdä suosiollaan rahaa muutenkin kuin vain videoiden mainostuloilla. Hän kauppaa ahkerasti Unus Annus -sarjaansa kytkeytyviä vaatteita, mikä on pääsyy hänen ansioidensa kasvuun.

4. Rhett and Link

Rhett ja Link ovat isännöineet suosittua talkshowta Good Mythical Morning, mutta heidän videonsa ovat laajentuneet moniin suuntiin, kuten ruoanlaittoon. Amerikkalaiskaksikko on tunnettu humoristisesta sisällöstään.

5. Unspeakable

Minecraft-videopelistä innostunut Unspeakable eli Nathan Johnson Graham on kotoisin Texasin Houstonista ja hänen kanavallaan on yli 20 miljoonaa tilaajaa. Pelien sijaan viimeaikainen tarjonta käsittää lukuisia tosielämän videoita, joissa hän muun muassa tekee koulubussista pallomeren ja tuhlaa mielettömiä rahasummia.

6. Nastya

Alkujaan venäläinen ja sittemmin Yhdysvaltoihin muuttanut 7-vuotias Nastya on YouTuben parhaiten ansaitseva lapsitähti. Like Nastya -kanavallaan hän kuvaa elämäänsä, ja viime vuoden hittejä olivat esimerkiksi Halloween-leivonnaiset ja videot, joissa hän viettää aikaa ystäviensä kanssa.

7. Ryan Kaji

Listan toinen lapsistähti on 10-vuotias Ryan Kaji, jonka kanavalla on leikitty ja arvosteltu leluja. Ryanin kasvaessa ulos leikki-iästä sisältöä yritetään viedä uuteen suuntaan tuomalla mukaan animoituja hahmoja, jotka esiintyvät videoissa hänen kanssaan.

8. Dude Perfect

Dude Perfect on jenkkiviisikko, jonka videot käsittävät paitsi vaarallisia stuntteja Duudsonien hengessä, myös kevyempää temppujen tekemistä ja hauskanpitoa kavereiden kesken.

9. Logan Paul

Veljensä Jake Paulin tavoin myös Logan Paul on viime aikoina hakeutunut nyrkkeilyn pariin. Ja niin ikään veljensä tavoin myös Logan on aiheuttanut skandaaleja ennen kaikkea vuoden 2017 lopussa julkaisemallaan videolla. Siinä hän kuvasi kuollutta ihmistä japanilaisessa ”itsemurhametsässä”, mistä syntyi yksi kaikkien aikojen kohuista YouTubessa johtaen videopalvelun rangaistuksiin häntä vastaan.

Logan pyysi tekojaan anteeksi ja on lahjoittanut huomattavan summan rahaa itsemurhien estämiseen.

10. Preston Arsement

Texasilainen Preston Arsement on monen tubekanavan takana, mutta suosituin niistä on PrestonPlayz. Kanavalla pelataan paljon videopelejä ja ennen kaikkea Minecraftia.