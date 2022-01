EU-viranomainen haluaa kieltää bitcoinin valmistuksessa käytettävän sähköä rajusti kuluttavan proof of work -louhinnan.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn varapuheenjohtaja, ruotsalainen Erik Thedéen haluaa kieltää kryptovaluuttojen valmistamisen eli louhimisen EU:n alueella. Hän kertoo paljon sähköä kuluttavan toiminnan nousseen kansalliseksi kysymykseksi Ruotsissa.

Asiasta kertoo Financial Times (maksumuurin takana).

Thedéen on myös Ruotsin finanssivalvonnan entinen johtaja.

Kategorisesta kiellosta ei olisi Thedéenin mukaan kyse. Kielto koskisi vain nykyistä valtavirtaa edustavaa valmistusmenetelmää, johon suurimmat virtuaalivaluutat bitcoin ja ethereum perustuvat.

Virtuaalivaluutat perustuvat lohkoketjuihin. Ne ovat suuria hajautettuja tietokantoja, joissa tietokoneiden kesken muodostetaan yhteisymmärrys siitä, paljonko rahaa missäkin virtuaalivaluuttalompakossa on.

Yleisessä proof of work -menetelmässä lohkoketjuun kuuluvien laitteiden yhteisymmärrys rahojen sijainnista ja liikkeistä perustuu rajuun laskentatehoon. Samassa lohkoketjussa olevat tietokoneet eli louhijat kilpailevat keskenään tarjolle tulevista laskutoimituksista.

Kilpailun voittaneet eli vaikean monimutkaisen yhtälön ensimmäisenä ratkaisseet tietokoneet kokoavat yhteen ketjun transaktioita ja muodostavat niistä uusia lohkoja eli ketjun osia. Tästä niitä palkitaan virtuaalivaluutalla.

Tämä johtaa tietokoneen kilpavarusteluun, sillä tehokkaat koneet voittavat laskentakilpailussa. Samalla lopputulos kuluttaa suuria määriä sähköä, kun joukko tietokoneita laskee kilpaa keskenään eri puolilla maailmaa – suurin osa turhaan.

Ympäristöystävällisemmässä vaihtoehtoisessa proof of stake -menetelmässä kryptovaluuttaa luodaan sijoittamalla tai sitomalla (staking) sitä lohkoketjun ylläpitoon. Mitä enemmän kryptovaluuttaa panostetaan, sitä suuremmat ovat tuotot.

Myös tässä mallissa tietokoneet kilpailevat keskenään. Toisin kuten proof of workissa, voittaja ei valikoidu laskentakilpailun, vaan arvonnan perusteella. Arpajaisissa voittaneista tietokoneista tulee validaattoreita, jotka takaavat lohkojen aitouden.

Validaattorikoneet muodostavat keskenään yhteisymmärryksen siitä, paljonko rahaa lohkoketjussa on, missä se sijaitsee ja miten se liikkuu. Uusi virtuaalivaluutta syntyy palkkioksi validaattorikoneille. Sähkörohmua kilpalaskentaa ei tarvita missään vaiheessa.

Traditionaalinen kryptovaluuttalouhinta on vaikeuksissa muuallakin päin maailmaa. Kiina kielsi kryptovaluuttojen valmistamisen toukokuussa.

Lisäksi yleishyödyllisellä puolella, kuten Mozilla-säätiössä ja Wikipediassa, keskustellaan louhittujen kryptovaluuttojen lahjoituksista kieltäytymisestä.

Ruotsissa keskustelu räjähti viime vuoden lopussa, kun maan finanssivalvonta ehdotti kieltoja marraskuussa. Viranomainen pyysi EU:ta kieltämään proof of work -louhinnan.

Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Indexin mukaan virtuaalivaluuttojen valmistaminen kuluttaa 0,6 prosenttia maailman energiasta. Sen sähkönkulutus on suurempaa kuin esimerkiksi Suomen tai Norjan.

Virtuaalivaluutoista Ethereum on ilmoittanut siirtyvänsä vähemmän sähköä kuluttavaan proof of stakeen. Siirtymä on kuitenkin myöhässä aikataulusta, eikä sen toteutumisen ajankohdasta ole tietoa.

Bitcoin on enemmän tai vähemmän kytköksissä proof of work -louhintaan. Sen tulevaisuus mahdollisten kieltojen myötä on epäselvä. Toisin kuin tavallisilla valuutoilla, kryptovaluutoilla ei ole keskuspankkeja takaajinaan ja niiden kurssi saattaa heitellä ennustamattomasti ja holtittomasti.