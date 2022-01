Mozilla-säätiö harkitsee uudestaan päätöstään ottaa vastaan lahjoituksia virtuaalivaluuttoina. Säätiön perustaja toivoo uuden trendin nousua.

Firefox-verkkoselainta ja Thunderbird-sähköpostiohjelmaa kehittävä Mozilla-säätiö on ottanut uudelleen harkintaan päätöksensä hyväksyä vastaan lahjoituksia kryptovaluuttoina.

Säätiön rahoitus on lahjoituspohjaista. Mozilla ilmoitti uuden vuoden aattona otattavansa vastaan lahjoituksia myös virtuaalivaluuttoina. Nyt päätös on hyllyllä.

Kaikki Mozillan vastaanottamat virtuaalivaluutat eli Bitcoin, Ethereum ja Dogecoin ovat proof of work -pohjaisia, mikä tarkoittaa paljon laitetahoa ja tehoa vaativaa todentamista.

Mozillan perustajiin kuuluva Jamie Zawinski twiittasi puolitoista viikkoa sitten viestin, jossa hän kutsui kryptovaluuttoja ”planeettaa tuhoaviksi Ponzi-huijauksiksi”. Viestissään hän kritisoi Mozillan päätöstä ottaa vastaan kryptovaluuttalahjoituksia.

Planeetan tuhoamisella Zawinski viittasi kryptovaluuttojen tietokonevalmistamisen eli louhinnan rajuun sähkönkulutukseen. Ponzi-huijaus puolestaan viittaa kryptovaluuttojen luonteeseen, jossa sitä varhain hankkineet äkkirikastuvat. Tämä tuo monille mieleen pyramidihuijauksen.

– Kryptovaluutat eivät ole pelkästään maailmanlopun kaltainen ekologinen katastrofi ja pyramidihuijaus, mutta myös myrkkyä Mozillan ajamalle ajatukselle vapaasta verkosta, Zawinski vahvisti lausuntonsa blogissaan.

Samalla Zawinski totesi olevansa tyytyväinen siitä, että hänen toimintansa saattaa vaikuttaa Mozillan päätökseen.

Myös Wikipedian toimittajien keskuudessa on aloitettu keskustelu siitä, pitäisikö virtuaalivaluuttojen vastaanottaminen lopettaa.

Zawinski kertoo TechRepublicille olevansa tyytyväinen suunnasta, johon asiat ovat menossa. Hän toivoo olevansa isomman trendin äärellä.

– Olen yllättynyt ja tyytyväinen nähdessäni, että keskustelu menee virtuaalivaluuttojen vastaiseen suuntaan. Hyvä juttu heille [Wikipedialle], Zawinski totesi TechRepublicille.

Etherum on ilmoittanut siirtyvänsä järeästä todentamisesta kevyempään proof of stake -validointiin, mutta muutosta on lykätty useampaan otteeseen.

Kiina kielsi kryptovaluuttojen louhimisen ympäristösyistä vuonna 2021.

Lue lisää: Kiina luokitteli kaikki kryptovaluutat laittomiksi – kurssit luisussa

Toistaiseksi kryptovaluutat ovat olleet lohkoketjujen eli hajautettujen todentamisjärjestelmien tärkein ilmenemismuoto. Digitaalinen, ainutkertaiseksi leimattu NFT-taide on kuitenkin tuonut lohkoketjuille myös toisen tärkeän sovelluskohteen.