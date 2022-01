Netflix nosti hintoja USA:ssa – maksaisitko 20 dollaria kuukaudessa 4K-kuvasta?

Netflix menee eri suuntaan kuin kilpailijat. 4K-laadusta on maksettava nyt 20 dollaria kuukaudessa.

Suoratoistopalvelu Netflix nostaa tilaushintojaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa, yhtiö kertoi viime viikolla. Hinnankorotus on tilausmallista riippuen 1 tai 2 dollaria kuukaudessa.

Kaksi rinnakkaista striimiä mahdollistava tuplatilaus maksaa 2 dollarin hinnankorotuksen jälkeen Yhdysvalloissa nyt 15,49 dollaria (14 euroa). Suomessa vastaavan tilauksen hinta on tällä hetkellä 11,99 euroa.

Netflix perusteli hinnankorotustaan suoratoistomarkkinoiden kovalla kilpailulla, mikä pakottaa yhtiön laittamaan enemmän rahaa omaan sisällöntuotantoonsa.

Uusille asiakkaille korotus astui voimaan heti. Vanhoille näin tapahtuu lähiviikkojen aikana.

Korotusten jälkeen 4K-kuvanlaadusta on maksettava Yhdysvalloissa 19,99 dollaria (17,50 euroa) kuukaudessa. Se on saatavilla ainoastaan 4 samanaikaista striimiä mahdollistavassa perhetilauksessa. Suomessa 4K:sta on maksettava nyt 15,99 €/kk.

Netflixin lähestymistapaa on päinvastainen kuin monilla kilpailijoilla. Esimerkiksi Disney+ ja HBO Max kilpailevat hinnalla. Disney+:n kuukausitilaus maksaa 8,99 €/kk tai 89,00 euroa vuodessa. Uusittua 8,99 €/kk maksavaa HBO Maxia on taas tarjottu uusille asiakkaille puoleen hintaan, mikä on suututtanut vanhoja tilaajia.

Netflixin ilmoitus hintojen noususta nosti yhtiön osakekurssia 3 prosenttia. Yhtiö käytti 17 miljardia dollaria sisällöntuotantoon vuonna 2020. Viime vuoden luvut eivät ole vielä tiedossa.

Korotuksesta ei voi vetää suoria johtopäätöksiä Suomeen. Yhtiö nosti hintojaan edellisen kerran Yhdysvalloissa lokakuussa 2020, mutta tuolloin Suomessa ei nähty hintojen nousuja. Hintoja täällä nostettiin viimeksi kesällä 2019.

Saattaa myös olla, että tällä korotuskierroksella on myös Euroopan vuoro.

Striimauspalveluiden aggressiivinen kilpailu ja aktiivinen markkinointi on johtanut myös nettihuijauksiin palveluiden nimissä.