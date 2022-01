"Hyökkäyksen oli tarkoitus olla tuhoisa."

Ohjelmistojätti Microsoftin mukaan Ukrainaa vastaan tehty kyberhyökkäys on voinut vahingoittaa jopa enemmän kohteita kuin aluksi pelättiin.

Yhtiön tekemän analyysin mukaan aiemmin tällä viikolla tehty hyökkäys on mahdollisesti suunniteltu tekemään hallinnon verkkoinfrastruktuurista käyttökelvotonta.

– Tutkintatiimimme ovat tunnistaneet haittaohjelman kymmenissä järjestelmissä, ja lukema voi vielä kasvaa. Nämä käsittävät lukuisia hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja informaatioteknologiayritysten järjestelmiä, jotka sijaitsevat kaikki Ukrainassa, Microsoft kertoi.

Microsoftin mukaan näyttää siltä, että vaikka hallinnon sivuihin kohdistunut hyökkäys vaikutti kiristysohjelmalta, sitä se ei välttämättä ole.

– Haittaohjelman tarkoitus on olla tuhoisa. Se on tarkoitettu pikemminkin tekemään hyökkäyksen kohteena olleista laitteista käyttökelvottomia, Microsoft kirjoitti.

Microsoft ei kommentoinut, mikä taho hyökkäyksen takana mahdollisesti on.

Ukraina on aiemmin kertonut löytäneensä vihjeitä siitä, että Venäjä saattaa olla maan hallintoon kohdistuneen kyberhyökkäyksen takana.

Sivuilla näkyi uhkaus, jossa käskettiin pelkäämään ja odottamaan pahinta

Ukrainaan suunnatun verkkohyökkäyksen aikana ministeriöiden verkkosivuille ei päässyt. Torstain ja perjantain välisen yön hyökkäyksen kohteena oli kymmeniä sivustoja.

Esimerkiksi maan ulkoministeriön sivusto oli alhaalla. Uutistoimisto AFP kertoo, että jonkin aikaa sivulla näkyi ukrainaksi, venäjäksi ja puolaksi kirjoitettu viesti, jossa käskettiin "pelkäämään ja odottamaan pahinta".

Pääsy sivuille palautettiin perjantaina.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi perjantaina hyökkäyksen jälkeen, että liitto syventää kyberyhteistyötään kumppaninsa Ukrainan kanssa.

Venäjä on kerännyt lähelle Ukrainan vastaista rajaa panssarivaunuja, tykistöä ja kymmeniätuhansia sotilaita, mikä on kiristänyt turvallisuustilannetta koko Euroopassa. Venäjä on myös vaatinut, ettei Ukraina koskaan liity sotilasliitto Natoon.

Venäjän tukemat kapinalliset käyvät jo sotaa Itä-Ukrainassa Ukrainan hallinnon joukkoja vastaan. Venäjä myös liitti kansainvälisen oikeuden vastaisesti Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014.