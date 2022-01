Huuto.netin keskiviikon kaatuminen toi räikeästi esiin ongelman palvelun taustajärjestelmässä.

Suosittu huutokauppasivusto Huuto.net kärsi vakavista ongelmista myöhään keskiviikkona. Palvelu oli alhaalla nelisen tuntia noin kello 20:sta aina noin puoleen yöhön asti. Sivuston taustalla olevan ePricen toimitusjohtaja Jari Piiponniemi ottaa lusikan kauniiseen käteen.

– Emme hyväksy, että näin tapahtui, Piiponniemi toteaa.

” Emme hyväksy, että näin tapahtui.

Huuto.net epäili katkon syyksi kävijäryntäystä sen jälkeen, kun jääkiekkoseura Pelicans laittoi Huuto.netissä myyntiin kahden hengen paketteja perjantain Pelicans–KalPa -otteluun. 100 000 eurolla olisi saanut ostettua itselleen valmentajan paikan matsiin.

Nämä ilmoitukset julkaistiin kuitenkin jo keskiviikkona aamupäivällä. Ongelmaan löytyykin toinen todennäköinen selitys. Noin 15 minuuttia ennen katkon alkamista Suomen suosituin Twitch-striimaaja Anssi "AndyPyro" Huovinen laittoi Huuto.netissä myyntiin aikoinaan voittamansa erikoisvalmisteisen teho-pc:nsä.

On myös mahdollista, että Pelicansin tempaus tavoitti suuren yleisön vasta ilta-tv:n urheilu-uutisten yhteydessä. Joka tapauksessa Huutoon kohdistui valtava hetkellinen kiinnostus.

– Sinne tuli samanaikaisesti moninkertainen määrä kävijöitä normaaliin verrattuna. Se kaatoi palvelimet, Piiponniemi selvittää.

Huovisen striimeillä on tuhansia katsojia. TwitchTracker-palvelun mukaan eilisellä lähetyksellä oli huutokaupan alkaessa noin 3200 katsojaa. Tällaisen määrän ei tosin pitäisi voida kaataa Huuto.netiä.

– Todennäköisesti AndyPyro on ”katkaissut kamelilta selän”, Piiponniemi pohtii.

Palvelussa nähtiin huomattava kävijäpiikki keskiviikkona.

Toimitusjohtajan mukaan voimakkaat ja äkilliset kävijämäärän lisäykset voivat sinänsä kaataa palvelun hetkeksi. Huuto.netin käyttämä Amazonin AWS-pilvipalvelu pystyy toipumaan sellaisesta minuuteissa. Syy neljän tunnin katkoon löytyy Huuto.netin omasta päästä.

Ongelma on, etteivät palvelimet ”uusiudu” eli nouse pystyyn oikeilla versioilla automaattisesti tarpeeksi nopeasti. Korjaaminen vaati käsityötä ja palvelinten käynnistämistä uudelleen. Tällaisesta halutaan nyt eroon.

– Palvelussamme on puute, joka on korjattu kahden viikon sisällä, Piiponniemi ennakoi.

” Palvelussamme on puute, joka on korjattu kahden viikon sisällä.

Tieto palvelun kaatumisesta myös tavoitti Huuto.netin viiveellä, koska palvelun tekniikkaosasto ei päivystä ympäri vuorokauden.

Huudossa sulkeutuu arviolta runsaat parikymmentätuhatta huutokauppaa vuorokaudessa. Niitä siis päättyi myös katkon aikana lukuisia.

– Eipä niille enää oikein mitään ole tehtävissä. Ennakolta tiedossa olevissa katkoissa olisi aukioloaikaa kaiketi mahdollista jatkaa, mutta kun kohde on sulkeutunut, niin sitten se on, Huuto.netin asiakaspalvelusta arvioidaan IS Digitodaylle.

Piiponniemen mukaan Huuto.net saattaa myös sopia suoraan asiakkaan kanssa, jatketaanko kesken jäänyttä huutokauppaa vai ei.

Pelicansien valmentajan paikka ei mennyt kaupaksi. Huovinen luovuttaa jo päättyneen pc-huutokaupan 3000 euron tuoton hyväntekeväisyyteen.