Eikö televisio tai WhatsApp toimi kuten pitäisi? Suomessa säädetty uusi laki tulee hätiin

Digitaalisten tuotteiden virheistä voi saada entistä helpommin hyvityksen kuluttajansuojalain uudistuksen ansiosta.

Kuluttajalla on nyt paremmat mahdollisuudet saada virhe hyvitetyksi, jos vaikkapa älykello tai älytelevisio ei toimi niin kuin pitäisi tai digitaalinen palvelu takkuaa. Asiasta kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV tiedotteessaan.

Kuluttajansuojalain uudistus koskee 1.1.2022 jälkeen solmittuja sopimuksia, mutta ei pelkästään rahalla ostettuja tuotteita. Esimerkiksi tietokoneohjelmien, digitaalisten pelien ja sähköisten kirjojen lisäksi lain piiriin kuuluvat myös pilvipalvelut, sosiaalisen median kaltaiset palvelut ja pikaviestimet kuten WhatsApp tai Facebook Messenger.

Sosiaalisen median palvelut ovat tyypillisesti ilmaisia, mutta käyttäjä maksaa niistä luovuttamalla omia tietojaan. Esimerkiksi Facebookin käyttäjä ei ole asiakas, vaan tuote, jonka Facebook myy oikeille asiakkailleen eli mainostajille. Uusi laki kattaa myös sopimukset, joissa kuluttaja sitoutuu luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi markkinointia varten.

– Kuluttajansuojan on vastattava tämän päivän tarpeisiin ja on hyvä, että saamme uusia työkaluja virhetilanteiden ratkomiseen. Esimerkiksi päivitysten toimittaminen digitaalisiin laitteisiin ja palveluihin on tuottanut monelle päänvaivaa viime vuosina ja nyt myyjän on selkeämmin otettava päivityksistä vastuu, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.

Ostajan tulee lähtökohtaisesti saada digitaalisen sisällön ja palvelun uusin saatavilla oleva versio ja se pitää toimittaa ilman aiheetonta viivästystä. Myyjän on lisäksi varmistettava, että päivitykset toimitetaan kuluttajalle riittävän pitkän ajanjakson ajan. Ostajalla voi olla oikeus vaatia virheen oikaisemista, hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista sekä lisäksi vahingonkorvausta.

Digimarkkinoille on ilmestynyt lukuisia perinteisiä valmistajia, jotka ovat lisänneet tuotteisiinsa internet-yhteyden. Monessa tapauksessa tällaisten laitteiden tietoturva on hyvin kyseenalainen ja päivityksiä ei ehkä saa ollenkaan.

Virhevastuun kestolla ei jatkossakaan ole takarajaa, vaan se määräytyy tavaran oletetun käyttöiän perusteella. Esimerkiksi television tai älypuhelimen tulee normaalisti kestää useita vuosia.