TikTok-hitti paljastaa: Näin nuoret chattailevat salaa ilman puhelinta

Nuorisolla on konsti puhelinrajoitusten kiertämiseksi. TikTok-videosta uutisoi Metro-lehti.

Kun puhelin ei ole käsillä, on aika turvautua tietokoneeseen.

Kun nuori menettää puhelimensa esimerkiksi takavarikkoon tai käyttöaikarajoitusten vuoksi, se ei välttämättä estä vaikkapa poika- tai tyttöystävän kanssa jutustelua. Nimimerkki kyjarvis96 esittelee keinon lyhyessä ja erittäin kovaäänisessä TikTok-videossa, josta brittiläinen Metro-lehti uutisoi.

Nimimerkin mukaan hänen pikkuveljensä tyttöystävä ei saa käyttää puhelinta kello 21 jälkeen. Siispä puhelimella chattailun sijaan hän turvautuu ilmaiseen Google Docs -asiakirjapalveluun.

Nuorison parissa temppua on hyödynnetty pitkään. Lähemmäs kolme vuotta sitten kerroimme amerikkalaisista koululaisista, jotka käyttävät Docsia chattailuun silloin, kun puhelimeen ei ole syystä tai toisesta pääsyä.

Lue lisää: Nuorilla nerokas keksintö chattailukiellon kiertämiseksi – tänne vanhemmat ja opettajat eivät älyä katsoa

Jaettuja Google Docs -asiakirjoja on mahdollista käsitellä samanaikaisesti, eli niihin voi kirjoittaa tekstiä, ja kukin käyttäjä tekee niihin omat lisäyksensä. Kun käyttäjät kirjoittavat eri fonteilla, jokainen tunnistaa toisensa. Vaihtoehtoisesti käytetään työkalussa olevaa live-chattia tai kommentointimahdollisuutta.

Lue lisää: Nuoret eivät enää ymmärrä perus­asiaa, joka tieto­koneen käyttäjän oli aiemmin pakko tietää

Jos vaikkapa opettaja tai vanhempi pelmahtaa paikalle, kommenttiketju yksinkertaisesti suljetaan. Ylimääräisenä etuna nuorelle on, että Docs-asiakirja näyttäytyy helposti vaikkapa kotiläksynä eikä herätä aikuisessa välttämättä epäilyksiä.

TikTok-videota on katsottu 1,6 miljoonaa kertaa ja siitä on tykätty yli 200 000 kertaa. Kommentteja on kertynyt lähemmäs 1000. Niissä muut vahvistavat tehneensä samoin.

Eräs kommentoija huomauttaa, että hän naamioi Docs-asiakirjansa kotiläksyksi antamalla sille nimeksi English Lit Final Essay. Toinen totesi ”omg minä tein samoin ankarien vanhempieni takia”.