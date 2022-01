Väärin asennettu transistori ylikuumentaa joitakin Asuksen emolevyjä.

Tietokoneita ja niiden komponentteja valmistava Asus vetää takaisin emolevyjä, jotka voivat ylikuumentua ja jopa syttyä tuleen. Asiasta kertoo muun muassa Ars Technica.

Kyse on joistakin ROG Maximus Z690 Hero -emolevyistä, jotka on valmistettu vuoden 2021 aikana. Asus on tutkimuksissaan tunnistanut potentiaalisen ongelman yhdessä emolevyn muistitransistorissa, joka voi johtaa esimerkiksi virhekoodiin 53 tai jopa emolevyn fyysiseen vahingoittumiseen.

Arsin mukaan ongelman perukoille pääsi YouTube-kanava Actually Hardware Overclocking, joka löysi käyttäjien julkaisemista valokuvista takaperin asennetun transistorin. Se kasvattaa jännitevuotoa ja synnyttää lämpöä, joka joissakin tapauksissa on jopa johtanut emolevyjen kärähtämiseen tai jopa syttymiseen tuleen.

Asuksen verkkosivulle voi syöttää emolevyn sarjanumeron sen selvittämiseksi, kuuluuko emolevy ongelman piiriin. Viallisissa emolevyissä sarjanumero alkaa kirjaimilla MA, MB tai MC.

Tiedote tosin ohjaa pyytämään lisätietoja Yhdysvaltain asiakaspalvelusta. Muiden maiden osalta tilanne on epäselvä, mutta Suomessa voit olla yhteydessä siihen kauppaan, josta ostit emolevyn.

Samaa emolevyä on myyty Suomessakin eri liikkeissä, mutta Asuksen mukaan valmistusvirhe on tapahtunut vain yhdellä tuotantolinjalla. Se, että sinulla on ROG Maximus Z690 Hero, ei siis automaattisesti tarkoita, että sinulla on viallinen emolevy.

Asus tietää toistaiseksi muutamasta vikatapauksesta Pohjois-Amerikassa. Valmistaja tekee töitä kaikkien vian piirissä mahdollisesti olevien emolevyjen tunnistamiseksi ja vaihto-ohjelman järjestämiseksi.