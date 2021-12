Kolikon pudottamisesta pistorasian ja siihen puoliksi kytketyn töpselin väliin varoiteltiin myös Suomessa alkuvuodesta 2020.

Amazon on kertonut päivittäneensä Alexa-virtuaaliavustajan siinä ilmenneen virheen johdosta, kertoo BBC. Tieto virheestä tuli julkisuuteen tapaninpäivänä, kun yhdysvaltalainen Kristin Livdahl kertoi Twitterissä järjestelmän tekoälyn antaneen hengenvaarallisen neuvon hänen 10-vuotiaalle tyttärelleen.

Livdahlin mukaan perhe vietti sisällä aikaa kehnon sään vuoksi ja kulutti aikaa tekemällä fyysisiä haasteita, joita oli aiemmin kokeiltu liikunnanopettajan julkaiseman Youtube-videon ohjeilla. Tytär halusi lisää haasteita ja pyysi Alexaa antamaan hänelle sellaisen.

– Tässä jotakin, jonka löysin verkosta. Haaste on yksinkertainen: Kytke puhelimen laturi puolitiehen pistorasiaan ja sitten kosketa kolikolla näkyvissä olevia piikkejä, Alexa neuvoi 10-vuotiasta Livdahlin mukaan.

Kyseessä on TikTok-sovelluksessa aiemmin levinnyt haaste, josta muun muassa Yle uutisoi Suomessa alkuvuodesta 2020. Tuolloin Yhdysvalloissa oli sattunut useita vaarallisia tilanteita, joista viranomaiset varoittelivat tiedotusvälineissä.

Tempun tarkoituksena on saada pistorasia kipinöimään. Haaste on hengenvaarallinen, sillä metallisen kolikon pudottaminen pistorasian ja töpselin väliin synnyttää oikosulun ja valokaaren, jolloin seurauksena voi olla sähkövika tai pistorasian tuleen syttyminen. Kolikon pudottajaa puolestaan uhkaavat palovammat ja sähköisku.

– En usko, että koululaiset käsittävät sitä tosiasiaa, että he voivat saada sähköiskun, kuolla tai sytyttää tulipalon. Vanhempien on puhuttava lapsilleen ja kerrottava heille, että he eivät saa imitoida temppua sen nähdessään, kertoi Massachusettsissa sijaitsevan Plymouthin kaupungin palopäällikkö Edward Bradley CNN:lle tammikuussa 2020.

Kristin Livdahl oli itse paikalla Alexan antaessa kyseenalaisen neuvonsa, joten hän pystyi puuttumaan tilanteeseen heti. Hän uskoi tyttärensä olevan myös niin fiksu, että tämä tuskin olisi ryhtynyt haasteeseen muutenkaan.

BBC:lle toimittamassaan lausunnossa Amazon kertoi estäneensä Alexaa päivityksellä suosittelemasta samaa haastetta enää uudelleen.

– Asiakkaiden luottamus on kaiken tekemämme keskiössä, ja Alexa on suunniteltu tuottamaan täsmällistä, relevanttia ja hyödyllistä informaatiota asiakkaillemme. Heti kun saimme tietää tästä virheestä, ryhdyimme pikaisiin toimiin korjataksemme sen, lausunnossa sanottiin.