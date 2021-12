Suomalaisen pelitalon mystinen projekti sai kovan luokan tukijan Kiinasta

Remedy Entertainment on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen koodinimellä Vanguard kulkevan pelin jakelusta kiinalaisen pelikolossin Tencentin kanssa.

Remedyn kanssa yhteistyöhön ryhtyvä Tencent on maailman suurin peliyhtiö.

Suomalainen pelitalo Remedy Entertainment on löytänyt salamyhkäiselle Vanguard-projektilleen yhteistyökumppanin. Remedyn tiedotteen mukaan yhtiö on allekirjoittanut pelille kehitys-, lisensointi- ja jakelusopimuksen kiinalaisen Tencentin kanssa.

Remedyn mukaan Vanguard on täysin studion oma tuotos, jonka kehittämisestä ja jakelusta Remedy vastaa itse suurimmassa osassa maailmaa. Tencentin osuus sopimuksesta on pelin kääntäminen paikallisversioiksi sekä jakelu tietyissä Aasian maissa.

Osana sopimusta maailman suurin peliyhtiö saa samalla lisenssin luoda ja julkaista Vanguardista mobiiliversion.

– Olemme innostuneita tästä pitkäaikaisesta yhteistyöstä Tencentin kanssa ja voimme sanoa varmuudella, että se sopii erinomaisesti kunnianhimoisiin suunnitelmiimme Vanguardin suhteen. Vanguard on globaali mahdollisuus ja Tencent voi tukea Remedyä kansainvälisesti ja samalla johtaa operaatiota Aasiassa ja mobiilimarkkinoilla, Remedyn toimitusjohtaja Tero Virtala sanoo.

Vanguard on tiedotteen mukaan ilmainen moninpeliräiskintä, joka ”yhdistää Remedyn tarinankerronnallisia taitoja ja toimintaa”. Unreal-pelimoottorille rakennettu peli saapuu sekä konsoleille että PC:lle.

Pääosin tarinallisista yksinpeleistään tunnetulle Remedylle projekti on monin tavoin loikkaus tuntemattomaan. Tiedotteen mukaan Vanguard on tällä erää kuitenkin vasta alkutekijöissään, mutta resursseja sille on yhtiön mukaan varattu huippuluokan AAA-pelin veroinen määrä.