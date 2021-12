Yle: Facebook jätti Suomen heitteille eikä vastaa kysymyksiin

Metan omistama Facebook ei kykene suoriutumaan moderointitehtävistään ja reagoimaan kunnolla vihapuheeseen Suomessa.

Facebook on ylpeillyt automatisoiduilla suodatustyökaluillaan, mutta suomen kielelle sellaisia ei ole.

Facebookin moderointi eli vihapuheen ja muun vahingollisen sisällön suodattaminen Suomessa on erittäin heikolla tolalla, kertoo Yle. Facebookin sisältöjä käy lävitse noin 15 000 moderaattorin joukko. Suomenkielisiä sisällöntarkastajia on kuitenkin vain noin kymmenkunta, ja heidät on sijoitettu Berliiniin. Tietovuotaja Frances Haugenin luovuttamista asiakirjoista käy ilmi myös, että Facebook ei tee lainkaan automatisoitua moderointia suomen kielellä.

Haugenin mukaan Facebook on tietoinen vaikutuksestaan vihapuheen ja väkivallan lisääntymiseen, muttei toimi asiaa korjatakseen. Yhtiö keskittyy moderoinnin suhteen vain suuriin kielialueisiin lyöden muut laimin. Suurillakaan alueilla yhtiö ei onnistu tehtävässään kovin hyvin.

Vallitsevasta tilanteesta johtuen vihapuheella on paljon tilaa Suomessa, ja oikeuteen päätyvät vain kaikkein räikeimmät tapaukset. Yhtiö on systemaattisesti vaiennut Facebookin moderointiin liittyvistä seikoista. Facebook ei myöskään vastannut Ylen yhteydenottoihin.

Palvelulla on olemassa ainakin nimellisesti kansainvälinen faktantarkistusohjelma, jossa faktantarkistajat merkitsevät palvelussa levitettävät valeuutiset epäilyttäviksi. Vuonna 2019 Facebook myönsi Ilta-Sanomat Digitodaylle, ettei sillä ole suomenkielisiä faktantarkistajia.

