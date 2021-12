Testasimme pelin, josta voi olla aidosti hyötyä – Game Builder Garage avaa uuden maailman

Nintendo tarjoilee pelintekemisen puuhalaatikon, josta löytyvät selkeät ohjeet ensimmäisiin askeleisiin ohjelmoinnin maailmassa. Harjoittelijalta pitää kuitenkin löytyä sujuva englanninkielen osaaminen ja sopivasti kärsivällisyyttä.

”Säästä rahaa – tee itse pelisi!” revitteli Pelit-lehti jo 1980-luvulla. Eikä syyttä, omien pelien ohjelmointi on kiehtonut jossain vaiheessa luultavasti jokaista, joka on kasvanut tietokonepelien maailmassa.

Kynnys on kuitenkin ollut vuosikymmenestä toiseen korkea – pitäähän siinä opiskella ihan oikeasti toimiva ohjelmointikieli kommervenkkeineen. Silloin tällöin joku peli- tai softafirma on pyrkinyt madaltamaan kynnystä simppelillä pelinteko-ohjelmilla. Nyt vuoroon on tullut Nintendo, joka markkinoi Game Builder Garagea varsinkin lapsen tai nuoren ensimmäisenä pelintekosoftana.

Game Builder Garagesta on myös käytetty yllättävän kuvaavaa nimitystä ”pelintekopeli”. Ohjelmoinin perusperiaatteet nimittäin oppii pelailemalla.

Plussat Rento ja maanläheinen tapa opettaa ohjelmointia.

Hauskat Nodon-hahmot piristävät puurtamista. Miinukset Tarvitsee sujuvaa englanninkielen osaamista.

Oman grafiikan tekeminen työlästä.

Rajalliset mahdollisuudet pelien tekemiseen.

Näin syntyvät kontrollit peliin, jossa palloa liikutetaan käsikonsolia kallistelemalla.

Pelinteko konsolilla, ja vieläpä käsikonsolipainotteisella Nintendo Switchillä kuulostaa erikoiselta ajatukselta. Heti alusta asti tulee selväksi, ettei ohjelmassa kirjoiteta riviäkään koodia. Sen sijaan koodaaminen tehdään keltaruudukkoisella työpöydällä, johon tuodaan peliohjaimelle ohjelmanpätkiä, nodoneita, kuten Nintendo niitä kutsuu.

Nodoneille annetaan käskyjä, kuten ”liiku vaakasuoraan” tai ”tuhoudu kun pelihahmo koskettaa”, sekä liitetään niitä toisiinsa. Kun nodonien muodostamia ketjuja on tarpeeksi koossa, on peli valmis.

Valmiin pelin työpöydällä riittää kuhinaa. Jokainen laatikko on oma nodoninsa.

Koska pelien tekeminen suoraan pystymetsästä ei ole mahdollista, Game Builder Garage aloitetaan oppitunneilla. Niissä opettajaksi valikoituneet sininen ja vaaleanpunainen pallura kertovat juurta jaksain, mitä pitää tehdä että peli lähtisi syntymään. Tunnista puoleentoista kestäviä oppitunteja on 7 ja jokaisella tehdään pieni peli tutuista videopelien lajityypeistä. Liikkeelle lähdetään yksinkertaisesta tasoloikasta, siitä edetään avaruusammuskeluun, josta jatketaan kohti monimutkaisempaa mysteerihuonepeliä ja 3d-seikkailua.

Oppituntien kaavana on opettajan ohjeiden täsmällinen noudattaminen. Tunneilla ei juurikaan tarjota mahdollisuutta improvisoinnille, ja esimerkkipeleistä tulee pelaajan kädenjäljestä riippumatta oikeastaan identtisiä. Ainoastaan loppuviilausten aikana saa itse määritellä ruudulla näkyvien hahmojen väriä pelin tekstejä.

Hidastempoisten ja ohjattujen oppituntien vastapainoksi nodoneista on tehty värikkäitä ja hassuja hahmoja. Ne hölmöilevät ja kannustavat pelaajaa puhekuplissa ohjelmoinnin edetessä ja pitävät siten mielenkiintoa yllä.

Laskin kertoo, mitä ohjelmanpätkä saa aikaan tutoriaalissa.

Vaikka nodonien kanssa toimiminen on perusteiltaan hyvin simppeliä, ohjelmoinnin perusperiaatteita tuodaan mukaan peli peliltä enemmän. Pelaajalle tulee selväksi, että jos esimerkiksi avaruusalukselle haluaa antaa kyvyn ampua, sille pitää antaa tykki, antaa tykille numeerinen arvo, jolla määritellään ammusten kantama, tulinopeus ja niin edelleen. Laskureita joutuu rakentamaan moneen paikkaan, kuten oikeassakin ohjelmoinnissa. Samaan tapaan pelaaja perehdytetään ohjelmoinnin perusperiaatteisiin kuuluviin AND ja OR -lauseisiin.

Runsaasta kuvallisesta esittämisestä huolimatta peli edellyttää sujuvaa englanninkielen osaamista, jotta opetuksessa pysyisi kärryillä. Lisäksi se edellyttää pelaajan ymmärtävän jotain geometriasta ja matematiikasta (mitä tarkoittavat x-, y- ja z-akselit, miten miten laskurien pohjana olevat yhtälöt toimivat). Tämän vuoksi Game Builder Garagea ei voi suositella aivan pienimmille pelaajille. Yläkoululaisen tietotaitojen pitäisi riittää puuhaan kiinni pääsemiseen.

Opetuksen jälkeen pääsee testaamaan taitojaan pelin tekemisessä tyhjästä. Aiemmin opittuihin asioihin pääsee käsiksi laajan tutoriaalivalikoiman turvin. Valmiin pelin voi jakaa nettiin muiden Game Builder Garagen käyttäjien riemuksi.

Aivan ensimmäisen pelin oivaltava startti. Hahmo ei hyppääkään B-napista, joten ongelmaa on etsittävä työpöydältä.

Kokonaisuutena Game Builder Garage onnistuu tavoitteessaan ohjelmoinnin perusteiden avauspotkun antajana. Se sisältää monia samanlaisia ohjelmointirakenteita kuin vaikkapa monien koululaisten harjoittelema Scratch-ohjelmointikieli.

Kovin laajoja tai monimutkaisia pelejä ei lähtökohtaisesti kannata odottaa tekevänsä. Poikkeuksiakin tietysti on: ohjelmiston yksinkertaisuuden huomioiden onkin melko hämmästyttävää millaisia rakennelmia netin käyttäjät ovat sillä tehneetkään. Esimerkiksi Donkey Kong näyttää ja melkein tuntuukin aidolta. Nettiklassikoksi kohonneesta P.T.-kauhupelistä on tehty varsin uskottavan oloinen versiointi.

Monen keski-ikäisen ihmisen peliura alkoi aikanaan tästä ruudusta. Eräs käyttäjä onnistui luomaan Donkey Kongista uskottavan jäljitelmän.

Game Builder Garagea voisi verrata enemmän koululaiselle annettavaan rakennussarjaan kuin oikeaan täysin varusteltuun työkaluverstaaseen. Jos edellinen innostaa jälkimmäiseen, se on onnistunut.

P.T. -kauhupeli löysi myös tiensä Game Builder Garageen innostuneen ohjelmoijan ansiosta.