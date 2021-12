Kilpailevan selaimen asentaminen Windowsiin ei ole kivutonta, Vivaldin perustaja harmittelee.

Vivaldi-selaimen perustajalla ja toimitusjohtajalla, Opera-taustaisella Jon von Tetzchnerillä on painavaa sanottavaa Microsoftista ja sen tavoista hankaloittaa ulkopuolisten selainten asentamista Windowsiin. Käyttöjärjestelmän oletusselain on Microsoftin oma Edge.

Johtaja kirjoitti aiheesta Vivaldin blogiin asennettuaan Vivaldin monen mutkan kautta uuteen Windows 10 -kannettavaansa. Johtaja otsikoi bloginsa ”Microsoft palasi vanhoihin konnankoukkuihinsa saadakseen kilpailuedun”.

– Microsoftin siirrot vaikuttavat epätoivoisilta. Ja tutuilta. On selvää, etteivät he halua sinun käyttävän muita selaimia. He jopa tarjoutuvat maksamaan sinulle selaimensa käytöstä Microsoft Rewards -ohjelman kautta. Tämä ei ole itseensä luottavan ja parempaa selainta kehittävän yrityksen käytöstä. Tämä on vahvaa asemaansa avoimesti väärinkäyttävän yrityksen käytöstä tavoitteenaan ajaa ihmiset käyttämään sen huonompaa tuotetta yksinkertaisesti, koska se voi tehdä niin, von Tetzchner kirjoittaa.

Kommenttia edeltää von Tetzchnerin kuvaus siitä, kuinka hän joutui tappelemaan Windowsin kanssa asentaakseen ja käyttääkseen omaa Vivaldi-selaintaan käyttöjärjestelmässä valmiina olevan Edgen sijaan.

Microsoft yrittää vakuuttaa kilpailevan selaimen asentajan moneen kertaan luopumaan aikeistaan. Esimerkiksi Vivaldin haku Edgessä käyttämällä Microsoftin Bing-hakukonetta tuotti näkyvän ilmoituksen, jonka mukaan ei ole tarvetta asentaa toista selainta. IS Digitoday sai saman ilmoituksen hakemalla esimerkiksi Opera- ja Firefox-selainta.

Tällaisen ilmoituksen antaa Microsoft, kun käytössä on Edge ja Bing-haku. Kuvakaappaus.

Jon von Tetzchner herättelee kilpailuviranomaisia toimimaan.

– Tällä hetkellä Yhdysvaltain oikeusministeriö ja Euroopan unioni ovat varsin keskittyneitä Googleen, Appleen ja Facebookiin. Ja hyvästä syystä. On kuitenkin tärkeää, ettei Microsoftia unohdeta. Huomion ollessa toisaalla he käyttävät tilaisuuttaan vaikeuttaakseen muiden selainten valintaa.

Microsoftin saattaa olla tulevaisuudessa pakko muuttaa käytäntöjään. EU:ssa on valmisteilla digimarkkinasäädös, joka voimaan astuessaan asettaisi rajoituksia niin sanotuille portinvartijayrityksille.

Yksi merkittävistä tavallisia käyttäjiä koskevista seikoista luonnoksessa on mahdollisuus poistaa valmiiksi asennettuja ohjelmia ja sovelluksia ydinalustalta milloin tahansa. Luonnosasteella olevaan säädökseen lisättiin myös verkkoselaimet, mutta tällä hetkellä Microsoft ei salli Edgen poistoa.

Kyseessä ei olisi ensimmäinen kerta, kun Microsoft joutuu vaikeuksiin Windowsin oletusselaimestaan. Vuonna 2009 Microsoft taipui EU:n painostuksesta siihen, että se alkaa tarjota vaihtoehtoja kilpailevista selaimista Windowsissa.

Silloisen kanteen oli nostanut norjalainen selainvalmistaja Opera, jonka takana von Tetzchner myöskin oli.