Timo Harakan meta.fi-osoitteen myynti herätti kysymyksiä – nyt ministeri vastaa

Ministerin liiketoimi Facebookia eli nykyistä Metaa edustavan lakitoimiston kanssa herätti kysymyksiä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoo käyneensä läpi omistamansa meta.fi-verkko-osoitteen myymisen etukäteen oikeuskanslerin kanssa.

Timo Harakan omistama Kansakunta Oy myi verkko-osoitteen kansainväliselle Hogan Lovells -lakitoimistolle. Toimisto on edustanut sittemmin nimensä Metaksi vaihtanutta Facebookia.

Kauppa solmittiin jo ennen nettijätin lokakuista nimenvaihtoa. Harakka kertoi eilen Helsingin Sanomille alkaneensa saada tarjouksia nettiosoitteesta jo kesällä. Osoitteen kauppahintaa ei kerrottu julkisuuteen.

Harakan ja amerikkalaisyhtiön liiketoimi on herättänyt kysymyksiä sosiaalisessa mediassa. On ihmetelty, voiko ministeri olla liikesuhteessa hallinnonalallaan toimivan suuryrityksen kanssa ja tekeekö kauppa hänestä jäävin. Keskustelu sai sittemmin hyvin riitaisia sävyjä.

Harakka viittaa IS:lle lähettämässään tekstiviestissä teknologiavaikuttaja Jyrki Schroderuksen HS:n artikkelikommenteissa pitämään puheenvuoroon:

– Tässä asiassa on täysin aiheetonta syyttää Harakkaa yhtään mistään. Verkkotunnus on samankaltainen immateriaalioikeus kuin tavaramerkki tai patentti, joita voidaan myydä ja ostaa. Se, että Harakka on varannut itselleen meta.fi-verkkotunnuksen ja että kansainvälinen suuryritys päättää ottaa nimen käyttöönsä on pelkkää sattumaa. Lisäksi arvokkaat verkkotunnukset ostetaan niin, että oston toimeksiantaja pidetään salassa, jotta hinta pysyy kohtuullisena. Harakkaa on siis turha syyttää edes jääviysasiassa. Älkäämme siis olko kateellisia, vaan toivokaamme, että hän sai siitä hyvät rahat, josta osa päätyy Suomen kansalle verotuloina, Schroderus kirjoitti.

Harakka itse antaa ymmärtää asian olevan hänen puolestaan loppuunkäsitelty.

– Asia käsitelty oikeuskanslerin [Tuomas Pöysti] kanssa etukäteen. Ei lisättävää, Harakka toteaa tekstiviestitse.