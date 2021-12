Google yllätti: Android-pelit Windowsiin

Googlella on Microsoftista riippumaton hanke Android-pelien tuomiseksi Windowsiin.

Google Play Games -sovellus on tulossa ensi vuonna.

Google aikoo tuoda Android-käyttöjärjestelmälle tehtyjä pelejä Windows 10- ja Windows 11 -tietokoneille ensi vuonna. The Vergen mukaan Google kertoi tuovansa saataville Google Play Games -sovelluksen, jolla Google Play -kaupan pelejä voi pelata Windows-tietokoneissa, -kannettavissa ja -tableteissa. Käyttäjien on määrä voida siirtyä saumattomasti puhelimesta tietokoneeseen ja takaisin ja jatkaa pelaamista siitä, mihin he jäivät edellisellä alustalla.

Google julkisti hankkeensa The Game Awards -peligaalassa. Epäselväksi jäi, valitaanko tarjolle tulevat pelit käsin vai avaako Google Play-kaupan laarit laajassa mitassa Windows-käyttäjille. Google kuitenkin puhuu ”parhaista” peleistä ja pelaajien ”suosikeista”, mikä viittaa ensimmäiseen vaihtoehtoon.

Uutinen voi hämmentää Windows 11:n käyttäjiä, sillä Microsoft rakentaa käyttöjärjestelmään parhaillaan suoraa tukea Android-sovelluksille. Tämä myöhässä saapuva toiminnallisuus tukee kuitenkin vain Amazonin sovelluskauppaa ja on Googlen hankkeesta erillinen. Google kehittää Google Play Games -sovellustaan itsenäisesti ja sen on siis määrä tukea myös Windows 10:tä.

Lue lisää: Windows 11:stä puuttui julkaisussa tärkeä ominaisuus – testit alkoivat lopultakin

Googlen sovelluksen tekniset yksityiskohdat ovat vielä paljastamatta, mutta Android-pelejä on määrä pelata paikallisesti laitteella sen sijaan, että niitä striimattaisiin verkosta esimerkiksi Google Stadian tapaan. On myös epäselvää, onko kyseessä ilmainen sovellus vai tarjotaanko Android-pelejä esimerkiksi kuukausimaksua vastaan.