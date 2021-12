Ainakin Kanadassa nähty temppu on todella yksinkertainen, mutta osoittaa uuden teknologian varjopuolet.

AirTag on tarkoitettu käyttäjänsä irtaimiston seuraamiseen.

Applen paikannusvimpain AirTag on autovarkaiden uusi työkalu ainakin Kanadassa, York Regional Police kertoo videossaan. Siitä uutisoi TechSpot.

Poliisin mukaan kyseessä on nouseva trendi, jossa autovarkaat asettavat AirTagin kiikarissaan olevaan ajoneuvoon huomaamattomaan paikkaan, kuten bensatankin luukun taakse tai vetokoukun alueelle, mutta periaatteessa minne vain.

– IPhonea käyttämällä he tietävät ajoneuvon sijainnin ja voivat odottaa ja tehdä varkauden omalla ajallaan esimerkiksi myöhemmin yöllä, etsivä Jeff McKercher sanoo videossa.

Poliisi tietää viimeisen parin kuukauden aikana viidestä tapauksesta, joissa AirTageja on käytetty auton varastamiseen – ja odottaa näkevänsä lisää tapauksia jatkossa.

– Suosittelemme edelleen, että ihmiset pysäköisivät autonsa autotalliinsa silloin, kun se on mahdollista. Tiedämme, että se on vaikeaa, mutta se on ehdottomasti turvallisin tapa estää ajoneuvojen varkauksia, McKercher neuvoo.

Apple esitteli pienet ja pyöreät AirTag-polettinsa viime keväänä. Välittömästi niitä epäiltiin uudeksi keinoksi stalkata ihmisiä ja Australiassa viranomainen varoitti vanhempia AirTagien aiheuttamasta tukehtumisvaarasta.

Nykyisellään AirTag piippaa, kun se on ollut erossa omistajastaan 8–24 tuntia, mutta auto on hyvinkin ehditty varastaa tätä ennen. Jos auton omistajalla sattuu olemaan iPhone, puhelin kertoo hänelle tuntemattomasta AirTagista.