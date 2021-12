Pornosivusto muuttui ilmaiseksi – syy yllättää

AVN perustelee päätöstään pankkien harjoittamalla painostuksella.

Aikuisviihteen media AVN Media Network kertoo estävänsä vuodenvaihteessa rahan tekemisen AVNStars.com- ja GayVNStars.com-palveluissaan.

Vuonna 2019 aloittaneissa palveluissa seksityöntekijät ovat voineet myydä videoitaan maksavalle yleisölle ja tarjota maksullisia tilauksia. Tammikuun alussa tämä estetään ja vain ilmaista sisältöä voi laittaa saataville.

AVN sanoo joutuneensa pankkien syrjinnän kohteeksi.

– Valitettavasti AVN ja GayVN Stars eivät ole olleet immuuneja pankkien syrjinnälle, jonka niin monet alan ystävämme ovat myös viime aikoina kohdanneet. Meiltä on suljettu useita yritystilejä pelkästään viimeisen vuoden aikana, AVN Media Networkin toimitusjohtaja Tony Rios sanoo tiedotteessa.

Rios tarkensi Vice Motherboardille, että tänä vuonna heiltä on suljettu luultavasti 16 pankkitiliä. Hänen mukaansa palveluissa on tuhansia ihmisiä, jotka nojaavat työstään saamiin tuloihin. Yksi sisällöntuottaja Nikki Kit on tilanteesta erittäin turhautunut.

– On raivostuttavaa, ettemme voi saada rahaa täysin laillisesta työstä, Kit kommentoi Vicelle.

Eri pornoon keskittyneet verkkopalvelut ovat joutuneet viime aikoina vaikeuksiin. Vuosi sitten suuret luottokorttiyhtiöt Visa ja Mastercard estivät korttiensa käytön Pornhubissa palvelun jouduttua rankkojen hyväksikäyttösyytösten kohteeksi.

Pitkälti alastomuudella ratsastanut OnlyFans-palvelu ilmoitti elokuussa kieltävänsä sopimattoman seksuaalisen sisällön jakamisen johtuen pankkien ja maksunvälittäjien pyynnöistä. Pian sen jälkeen palvelu kuitenkin perui aikeensa.

Tällöin AVN Stars mainittiin usein vaihtoehtona, jonne OnlyFansissa aikuisviihdettä tarjoavat voivat siirtyä.