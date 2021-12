Spotify sai riemastuttavan lisäyksen: Tähän jää koukkuun

Laulujen sanoitukset ovat vihdoin nähtävissä niin puhelimella kuin tietokoneella.

Sanoituksia on kaivattu Spotifyyn vuosia ja nyt ne ovat vihdoin täällä. Kaikilla ne eivät kuitenkaan näy.

Musiikin suoratoistopalvelu Spotify toteutti äskettäin monien käyttäjien pitkäaikaisen toiveen ja toi sanoitukset noin 8 miljoonaan kappaleeseen. Niitä voi etsiä pyyhkäisemällä joko iPhonessa tai Androidissa ylöspäin ruudun pohjasta kappaleen toistonäkymässä.

Tietokonesovelluksessa sanoitukset löytyvät pienen mikrofonin kuvakkeen alta oikealla alhaalla kappaletta toistettaessa.

Lisäksi sanoitusten pitäisi toimia Spotifyn tv-sovelluksessa, Playstation 4:ssä, Playstation 5:ssä ja Xbox Onessa.

Näin rullaavat sanoitukset Spotifyn mobiiliversiossa.

Sanoitukset ovat saatavilla myös Spotifyn ilmaisversiossa. IS Digitodayn testissä sanat löytyivät jopa verrattain kaukana valtavirrasta olevista kappaleista ja myös monista suomenkielisistä kappaleista. Aivan kaikista sanoja ei tarjota.

Uudistuksen myötä lempparibiisejä on helpompi laulaa lennossa. Samalla se paljastaa, ettei se Mikko Kuustonen sittenkään laulanut ”enkelit lentää surrur ja tekee sinusta kauriin”.

Halutut lyriikat voi myös jakaa muille näkymän alaosassa olevan jakonapin kautta.

Erikoista on, että Spotifyssa on jo jonkin aikaa voinut etsiä kappaleita lyriikan perusteella. Spotifylla on siis ollut olemassa ainakin jonkinlainen tietokanta kappaleiden sanoituksista, vaikka niitä ei ole voinut katsoa lennossa.

Spotify esitti sanoituksia rajatuilla markkinoilla jo vuosia sitten Musixmatchin avulla, mutta yhteistyö katkesi vuonna 2016. Nähtäväksi jää, miten käy tällä kertaa.

Ominaisuuden pitäisi olla jo laajasti saatavilla. Jos et sitä kuitenkaan näe, se saattaa ilmestyä sinulle myöhemmin. Varmista, että mobiilisovelluksesi on päivitetty viimeisimpään versioon. IS Digitoday löysi toiminnon iOS-sovelluksesta, mutta ei vielä Androidista.