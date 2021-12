Autot liikkeelle ilman kuskia vuonna 2023 – tällainen on kunnian­himoinen suomalais­hanke

Espoolainen Sensible 4 solmi yhteistyösopimuksen saksalaisen kuljetusratkaisuja kehittelevän yhtiön kanssa.

Sensible 4:n ohjelmisto osaa jo ajaa autoa etukäteen kartoitetulla alueella. Kuvassa Toyotan tila-auto ajaa autonomisesti 15 kilometrin tuntivauhdilla Helsingin Messukeskuksen parkkialueella.

Itseajavien autojen ohjelmistoja kehittävä suomalainen Sensible 4 ryhtyy yhteistyöhön saksalaisen MOOVE GmbH:n kanssa. Tavoitteena on saada markkinoille autonominen sukkulabussi vuonna 2023.

Espoossa pääkonttoriaan pitävä Sensible 4 on ohjelmistoyhtiö, joka kehittää ohjelmistoja itseajaviin autoihin. MOOVE puolestaan on ajoneuvoja kehittelevä yritys, jonka autonomisiin autoihin voi asentaa minkä tahansa valmistajan tekoälyohjelmiston. Suomalaisohjelmiston sisältäviä PeopleMover-ajoneuvoja aletaan testata Saksassa vuoden 2022 helmikuussa.

Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamala kertoi Slush-kasvuyritystapahtumassa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa ensimmäisten kaupallisten ratkaisujen olevan niin sanottuja last mile -ratkaisuja, kuten tarvepohjaiset tavarankuljetukset teollisuusympäristöissä. Myös esimerkiksi liikenne lentokentillä ja kampuksilla voisi kuulua ensimmäisiin kaupallisiin sovelluksiin.

– Aloitamme rauhallisesti, ja päivitämme autoja uusilla ominaisuuksilla. Asiakkaamme saavat kuitenkin tietää, mitä on luvassa ja millaisella aikataululla, Santamala sanoo.

Viittaus Teslaan on selkeä. Amerikkalainen autovalmistaja on ehtinyt yllättää asiakkaansa useamman kerran päivitystensä sisällöllä.

Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamala (oik.) poseerasi MOOVEn integraatiojohtaja Rafael Cyschonin kanssa saksalaisyhtiön PeopleMoverin prototyyppi 31:n edessä.

Suomalaisyrityksen tarkoitus on muuttaa liikennejärjestelmää perustavanlaisesti.

– Vuosien päästä ihmetellään tilannetta, jossa ihmiset ovat jonottaneet liikenneruuhkissa, yksi per auto. […] Nykyinen liikennejärjestelmä ei riitä ratkaisemaan edes sähköautoilla aikamme suurinta ongelmaa, eli ilmaston lämpenemistä, Santamala sanoo.

Santamala huomauttaa, että itseajavien autojen markkinoilla on ollut suuri hype, mutta osa äänekkäimmistä rummuttajista on poistunut markkinoilta.

– Olen skeptinen sen suhteen, toteutuuko minne päin maailmaa tahansa ajava auto. Toki pystyisimme viemään ihmisen vaikka Rovaniemelle, Sastamala sanoo.

MOOVElla on alusta, jonka päälle voi toteuttaa niin henkilö- kuin tavarakuljettimen. Siihen voi myös asentaa minkä tahansa valmistajan tekoälyn.

Alalla on vielä joitakin perustavanlaisia ratkaisemattomia ongelmia. Yksi niistä on tilanteet, joissa ajoneuvot joutuvat tekemään ratkaisuja siitä, kuka kuolee mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

– Tähän ei ohjelmisto ota kantaa. Nämä pitää korkeampien tahojen, kuten EU:n ratkaista, Santamala sanoo IS Digitodaylle.

Sopimus ei ole luonteeltaan eksklusiivinen. MOOVEn lisäksi suomalaisyritys työskentelee ruotsalaisen ja japanilaisen autovalmistajan kanssa.

Santamala kertoo Sensible 4:n toisen rahoituskierroksen päättyvän, minkä jälkeen se on kerännyt runsaat 20 miljoonaa euroa. Yhtiö aloitti toimintansa poikkeuksellisesti tulorahoituksella, eli käyttämällä omasta liiketoiminnastaan kertyneitä tuloja.