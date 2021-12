”Olemme Slushissa, voi vetää överiksi” – 5 havaintoa päivästä, jolloin innostus palasi talviseen Helsinkiin

Slush oli koronan vuoksi edellisvuosia pienempi. Se ei osallistujia lannistanut.

Ensimmäinen havainto korona-Slushista 2021: jo liikennevaloissa matkalla Helsingin messukeskukseen kuulee useammalla tavalla murrettua englantia. Koronavirus ei ole nujertanut kasvuyritystapahtuman kansainvälisyyttä.

Ei, vaikka väkeä on merkittävästi aiempaa vähemmän Vuoden 2019 Slushissa oli 25 000 kävijää, nyt niitä on 8800.

Se näkyy silti vähemmän kuin mitä voisi kuvitella. Hetkittäin messukeskuksessa on hyvinkin täyttä.

Vaikka väkeä oli aiempaa vähemmän, Woltin menestystarina keräsi päälavan katsomon täyteen. Miki Kuusi, Marianne Vikkula ja Doordashin Tony Xu puhuivat muun muassa rekrytoimisesta.

Toinen havainto: pipot eivät ole out Slush-väen keskuudessa, vaikka nuoriso ei niitä tunnu nykyään suosivan. Pakkasta on viisi astetta ja tuuli tuo lisää hyytävyyttä. Jonot koronapassin tarkistuksen eivät ole pitkiä, mutta jonottajista puolella on silti villamyssy päässään.

Kutsuttakoon sitä vaikka vastuullisuudeksi. Varjellaanhan siinä startup-talouden tärkeintä pääomaa: aivoja.

Vastuullisuus näkyy myös sisällä. Maskinkäyttöprosentti on lähellä sataa. Korona-aikana vastaavaa näkymää ei ole ollut missään.

Kolmas havainto on, että kaikki on hieman edellisvuosia pienempää. Massiivinen avausshow on aiempaa vaatimattomampi (volyymi eturivissä raastaa tosin silti korvia).

Tapahtuman teema on yrittäjyyden renessanssi ja armoton rehellisyys. Vaikka sitä ei ääneen sanotakaan, uudelleensyntymän edellytys on kuolema. Kuolleista nousseet eivät ole heti täydessä kinkerikunnossa.

Tapahtumassa oli edellisvuosia väljempää. Yleisömääräksi asetettiin koronan vuoksi 8800, eli noin kolmannes vuodesta 2019.

Neljäs havainto on, että hupparit ovat suurilta osin kadonneet. Tilalla on kauluspaitaa tai pusero, mutta myös aiempaa enemmän pikkutakkeja.

Taustalla on paitsi kulttuurin, myös tapahtuman muutos. Kun Slushia järjestettiin Kaapelitehtaalla vuosina 2009–2015, pitchauksen eli myyntipuheen kohteeksi oli hyvin todennäköistä joutua vaikkapa kahvijonossa.

Takana on aika, jolloin pääministeri avasi Slushin huppariin pukeutuneena.

Nyt myyntipuheet pidetään muissa ympäristössä. Tapaamiset sovitaan etukäteen ja pääomasijoittajat tapaavat ihmisiä muualla kuin päätapahtumassa. Raha ei liiku messukeskuksessa, vaan Helsingissä yleisemmin. Slushin tehtävä on koota ihmiset, rahan tarvitsijat ja rahoittajat samaan aikaan samoille nurkille.

Päätapahtuman suurin ansio osallistujilleen on hengen luominen.

Tässä onnistutaan hetkittäin oikein hyvin. Päälavalla puhuva, Applelle iPhonea ja iPodia suunnittelemassa ollut, teknologiayritys Nestin perustanut ja nykyisin pääomasijoittajana toimiva Tony Fadell osaa ottaa yleisönsä.

Applen entistä design-gurua Tony Fadellia (oik.) haastatteli toimittaja Michael Stothard.

Vaikka pienet humoristiset heitot eivät yleisöön uppoakaan, kertomus tutustumisesta Nokian varhaisiin tekstiviestidemoihin 90-luvun alussa ja julkistus halusta pelastaa maailma teknologian avulla kirvoittaa aplodit. Fadellin perusviesti on yksinkertainen ja toimiva:

Tuotteen on oltava 50 % tarvetta, ja 50 % tunnetta. Ihmisten on haluttava se. Magia on sen tajuamisessa, mitä ihmiset tarvitsevat tai tulevat tarvitsemaan sekä miten teknologia voi täyttää tuon tarpeen. Tee jotain, mikä antaa meille supervoimat. Tavallisten ihmisten pitää tajuta se, älä yritä vakuuttaa vain nörttejä. Tuo tuote merkkinoille oikeaan aikaan. Edellinen yritykseni teki 100 miljoonan dollarin budjetilla laitteen, jota myytiin yhteensä 4000 kappaletta.

Ammattimies osaa ottaa yleisönsä. Kaikki vaikuttavat tyytyväisiltä.

Slush ei pyöri ilman vapaaehtoisiaan. Heitä on tänä vuonna tapahtumassa 1100. Vapaaehtoisten riveistä on ponnistettu menestyksekkäille yrittäjäurille, mutta tällä polulla aloitetaan aivan alusta.

Kaksi ensikertalaista vapaaehtoista seisoo yhden kierrätyspisteen vieressä. Bruno Posa ja Shanshan Hou valvovat, että jokainen roska päätyy oikeaan astiaan. Kumpikin on ensimmäistä kertaa Slushissa vapaaehtoisena. Posa on ollut Slushissa tavallisena kävijänä kerran aikaisemmin.

Toimittajan kiinnostuttua heistä Posa soittaa varmuuden vuoksi Slushin viestintään. Slushilla on takanaan pari mediakohua, eikö uusille ole arvattavasti tarvetta. Estettä haastattelulle ei ole.

Serbiassa syntyneen Suomen kansalaisen silmiin syntyy innostunut palo, kun hän puhuu Slushista: hän haluaa kerätä ideoita, kokemuksia, kontakteja ja inspiraatiota yrittämiseen. Läpimurtobisnesidea antaa vielä odottaa itseään, mutta yrittäjyyspolku on selkeä valinta.

Äskettäin valmistunut 26-vuotias it-tradenomi on selkeästi oikeassa paikassa. Miten Posa luonnehtisi Slushia yhdellä sanalla? Mikä on tärkeintä?

-- Yrittäjyys olisi kai järkevin vastaus, vaikka tunnetasolla minun pitäisi vastata innostuminen. Mutta mehän olemme Slushissa, joten voi vetää överiksi ja vastata molemmat, Posa nauraa.

Bruno Posa ja Shanshan Hou kuuluvat Slushin noin 1100 vapaaehtoisen joukkoon.

Eteläisestä Kiinasta kotoisin oleva, Aalto-yliopistossa toista vuotta opiskeleva 27-vuotias Shanshan Hou kertoo Slush 100 -bisnesideaesittelykisan olleen nimenä tuttu, mutta muuten tapahtuma oli vieras. Hän kuuli tapahtumasta lisää Aallon prosessorilta, ja pääsi mukaan peruutuspaikalle vapaaehtoisena.

Hän kehuu Suomen startup-myönteistä ilmapiiriä ja yrittäjäkulttuuria. Haaveissa siinä oma yritys, joka toimisi mahdollisesti tietoturvan toimialalla. Mutta minne hän sen perustaisi?

– Kyllä minä todennäköisesti perustaisin sen Suomeen, Shanshan Hou sanoo.

Paikalla ei ole pelkkiä startup-yrittäjiä. Megakorporaatio Microsoftin osastolla on vilkasta. Pääosassa ei ole kuitenkaan itse teknologiajätti, vaan sen esiin nostamat kolme startupia. Kuumimmat toimialat tällä hetkellä ovat tekoäly, virtuaalilasein luotu yhdistetty todellisuus sekä kvanttilaskenta. Viimeisimmästä ei ole tosin startupeja esiteltävänä.

Microsoftin viestintäjohtaja Pekka Isosompin mukaan tärkein syy suuryritykselle olla Slushissa on asiakashankinta. Yhtiö jakaa startupeille krediittejä Azure-pilvipalveluunsa toivoen saavansa heistä tulevaisuuden asiakkaita.

– Mekin olimme startup 40 vuotta sitten, Isosomppi heittää.

Yksi Microsoftin osastolla tuotettaan esittelevistä yrittäjistä on innokkaasti puhuva Audiospace.io:n toimitusjohtaja, elokuvasäveltäjänikin työskennellyt ja musiikkia tuottanut Sakari Salli.

Audiospace.io:n Sakari Salli demoaa, miltä musiikin miksaaminen virtuaalisella käyttöliittymällä näyttää.

Vain puolen vuoden ikäisen Audiospace.io:n juttu on Hololens 2 -laseille kehitelty musiikin tuottamiseen ja miksaamiseen kehitelty ohjelmisto ja käyttöliittymä. Äänet löytävät oman paikkansa raahaamalla elementit paikoilleen käsiä käyttämällä, ja lopputulos näkyy heti lasien visiirillä. Tietokonetta ei ole yhtälössä lainkaan mukana, sillä lasit ovat yhteydessä langattomaan verkkoon ja kaikki prosessointi tehdään pilvessä.

– Tämä on täysin erilainen kokemus kuin 2d-näytöllä. Tilarajoitteita ei ole, ja ohjailu on luontevaa ja luonnollista.

Siinä määrin kunnollista, että brittiyhtye Jamiroquai on tekniikasta kiinnostunut ja keskusteluja käydään myös englantilaisen Abbey Road -studion kanssa, Salli kertoo.

Seuraavaksi tuoreella toimitusjohtajalla on edessä myyntimatka Kanadaan, missä tehdään paljon elokuvamusiikkia. Myyntipuheiden ohella ohjelmassa on NHL-kiekkoa.

Vuoden 2021 Slushissa ei ole kuninkaallisia tai suuren suuria supertähtiä. Suurimpia nimiä on Tinderin toimitusjohtaja Renate Borg, jonka esitys vetää sivulavan ympäristön täysin jumiin.

Norjalais-hollantilainen Borg vetää esityksensä läpi ammattimaisella varmuudella onnistuen antamaan hyvän kuvan niin itsestään kuin Tinderistä. Tämä on saavutus, sillä deittisovellus on paljon vartijana. Ihmiset kertovat sille mieltymyksiään ja halujaan usein ennen kuin he tekevät sitä läheisilleen.

Tiderin Renate Borg puhui sivulavalla, jonka ympäristö oli tupaten täynnä.

Varma Slushin merkki on se, että ruoka on kallista ja jonot pitkiä. Halvemmaksi ja mahdollisesti nopeammaksikin tulee kävellä kauppakeskus Triplaan vähän matkan päähän.

Viides havainto: pula-ajan Slushissakin on enemmän kuin ihan pieni annos normaaliutta.