Telia ja sen omistama suoratoistopalvelu C More odottavat yhteenliittymiä suoratoistobisneksessä Suomen markkinoilla.

Teleoperaattori ja mediayhtiö Telian teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan yli 56 prosenttia suomalaisista tilaa maksullisia suoratoistopalveluja. Selvityksen mukaan Telian omistama C More on Netflixin jälkeen suomen toiseksi tilatuin suoratoistopalvelu. Tätä seuraavat Ruutu+, Elisa Viihde Viaplay, Disney+ ja HBO Nordic / HBO Max.

Samalla käy ilmi, että vain kolmannes vastaajista ei käytä suoratoistopalveluihin rahaa. Nyt palvelujen tilaajat tilaavat keskimäärin 2,2 palvelua ja puolet vastaajista käyttää niihin yli 10 euroa kuukaudessa. Kolmannes maksaa palveluista jo yli 25 euroa kuukaudessa.

C More ilmoittaa viihdetuotteidensa tilaajamäärien kasvaneen vuodessa 44 prosenttia.

– Näyttää siltä, että suomalaisten halu maksaa sisällöistä on kasvanut, Telian tv-liiketoiminnasta Suomessa vastaava Olli-Pekka Takanen sanoi Telian lehdistötilaisuudessa.

Tärkein syy tilata suoratoistopalvelu on eksklusiviteetti eli haluttu sisältö löytyy vain sieltä.

C Moren liiketoimintajohtaja Saara Pekkonen kertoo Ilta-Sanomat Digitodaylle, että yksinoikeus on suuri kilpailuvaltti noin vuoden ajan sisällön julkaisemisesta. Hän sanoo yhtiön olevan myös kiinnostunut koronan aikana osittain suoratoistopalveluihin siirtyneestä ensi-iltabisneksestä, mutta alalla on paljon tätä rajoittavia sopimuksia.

Kilpailu on kovaa ja pelurien määrä on suuri. Alalla nähtäneen jatkossa liittoutumia ja muita yhteistyön muotoja, kuten yhteisiä ohjelmakirjastoja. Teleoperaattoreista Telia on jo hankkinut yrityskaupalla MTV:n ja C Moren ja Elisa on perustanut Elisa Viihde Viaplay -palvelun yhdessä Viaplayn kanssa.

– Palveluita on nyt paljon, mutta jossain vaiheessa niitä voi olla myös vähemmän, Takanen muotoilee.

Samalla nähdään uusia bisnesmalleja. HBO Max tarjoaa uusille asiakkaille palvelua puoleen hintaa – mutta vain niin kauan kuin tilausta ei katkaista. Telia alkoi tarjota edullisempaa, mutta jonkin verran mainoksia sisältävää C More TV -palveluaan 5g-liittymien oheen. Takasen mukaan tämä on ollut menestys.

Lisäksi Pekkosen mukaan markkinoilla on omien sääntöjensä mukaan toimivia yrityksiä, kuten Amazon, joka voi kasvattaa suoratoistobisnestään muilla liiketoiminta-alueilla tekemiensä voittojen turvin.

Pekkosen mukaan suomalaisyritysten mahdollisuudet perustuvat siihen, että ne tuntevat suomalaisyleisön mieltymykset ulkomaalisia jättejä paremmin.

– Kolmannen ja neljännen samanaikaisen palvelun tilaajien määrä kasvaa koko ajan. Haluamme olla kotimainen valinta – ymmärrämme mitä suomalaiset haluavat ja saamme kilpailuedun sieltä, Pekkonen sanoo.

Ulkomaisen sisällön suhteen Pekkonen sanoo C Moren toimivan ”premium handpicked” -periaatteella eli poimivan ohjelmia, joiden uskotaan kiinnostavan katselijoita. Suuri osa ostoista tehdään yhteistyönä pohjoismaisen organisaation kautta.

Kotimaisten draamojen tuotanto on iso bisnes, ja myös niiden myynti ulkomaille on todellista liiketoimintaa. Samaan aikaan ulkomaisten jättien uskotaan tarjoavan jatkossa omia suomalaistuotantojaan.

– Kaksi tai kolme suurinta pärjää, siksi pitää olla kärjessä, Pekkonen sanoo.

Ilta-Sanomat kuuluu samaan Sanoma-konserniin Ruutu+-palvelun kanssa.