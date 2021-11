Verkkokauppa.com paljasti kehnoimmat tuotteensa – palautusprosentti jopa 46

Myymäläjätti kertoi, mitkä tuotteet ovat saaneet kehnoimpia arvioita ja mitä palautetaan eniten.

Verkkokauppa.com on julkaissut listan palautetuimmista ja heikoimmiksi arvioiduista tuotteistaan.

Kaikkein eniten palautetaan OneFor All SV9480 -sisäantennia, jota tulee kauppaan takaisin peräti 46 prosenttia myydyistä. Seuraavaksi palautetuin tuote on urheilukategoriaan kuuluva polvituki.

Kehnoimman tuotearvion sai puolestaan Wave-merkkinen langaton pöytälaturi, jonka arvostelujen keskiarvo on 1 skaalalla 1–5. Samaan pääsevät ORBin Playstation 4:lle tekemä usb-jakaja, Science-leluradiopuhelimet sekä OnePlus 8 Pro -puhelimelle tehty PanzerGlass-lasikalvo.

Tuotearvioiden listaus perustuu Verkkokauppa.comin asiakasarviointeihin. Yhtiö sanoo niitä olevan sivuillaan noin 400 000 ja niitä käytettävän tuotevalikoiman muokkaamiseen.

Keskimääräiseksi palautusprosentikseen Verkkokauppa.com ilmoittaa 1,0. Luku on pysynyt samana myös Black Fridayn jälkeen.

Yhtiö kertoo Black Fridayn myynnin nousseen erittäin merkittäväksi ja aloittavan vuoden huippukuukauden. Black Fridayna yhtiön verkkoliikenne on jopa 40 kertaa niin vilkasta kuin keskivertoperjantaina.

– Black Friday -viikon aikana tehdään yli sata tuhatta asiakastilausta yli 20 000 eri tuotteesta, sanoo Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Vesa Järveläinen tiedotteessa.

Suhteessa suurin kysyntä on Black Fridayna televisioilla, mutta myös puhelimien ja älykellojen menekki on kovaa. Myynti on siirtynyt verkkoon koronan myötä yhä enemmän ja enemmän.

