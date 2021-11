Viime viikolla menehtynyt entinen kansanedustaja puhui toimittaja Tuomas Enbuskelle muun muassa puolisonsa oikeudesta rakastua uudelleen.

Tiistaina 16.11. kuollut entinen kansanedustaja ja teknologiavaikuttaja Jyrki Kasvi antoi ennen menehtymistään haastattelun toimittaja Tuomas Enbuskelle Hullun paperit -podcastiin.

Haastattelu on tehty syyskuun 4. päivänä, noin kaksi ja puoli kuukautta ennen kuolemaa. Siinä Kasvi kertoo muun muassa ajatuksiaan ajasta, jolloin häntä ei enää ole.

Kasvin ja Enbusken keskustelu kulkee hyvässä hengessä ja sen aikana nauretaan paljon, vaikka Kasvi kertookin olevansa sairauden väsyttämä. Hän oli saanut ikävät uutiset haastattelua edeltävänä päivänä: hänelle annettu lääkeyhdistelmä ei toiminut.

Kasvi kertoo haastattelussa, että hänelle on tarjottu mitä moninaisimpia vaihtoehtohoitoja perinteisen lääketieteen ohella. Useimmista tieteeseen vahvasti uskova tekniikan tohtori pystyi kieltäytymään dialyysin määräämään tiukkaan ruokavalioon vedoten. Regressioterapiaa eli menneet elämät -terapiaa hän kuitenkin sanoo kokeilleensa.

– Kokeilin, vaikka uskonkin mielikuvien tulevan alitajunnasta eikä menneistä elämistä. Kokeilin. Se oli aika spookya, sanotaanko näin, Kasvi sanoo naurahtaen.

Enbuskea kiinnostaa, miten Kasvi kokee oman elämän hallintamahdollisuuksien katoamisen vaikuttaneen häneen.

Kasvi kertoo tottuneensa tähän. Häntä harmittaa kovasti se, ettei hän pysty toteuttamaan kaikkia sitoumuksiaan alati muuttuvan terveystilanteen myötä.

– Tällaisessa elämäntilanteessa pitäisi antaa itselleen aika paljon löysää.

Enbuske nosti Jyrki Kasvin ensimmäiseksi kansanedustajaksi, joka oli kunnolla perehtynyt digimaailmaan. Kasvi myös pelasi videopelejä loppuun asti.

Kasvi työskenteli ankarasti loppuun asti. Kirja viimeisestä lestadiolaissiirtokunnasta avaruudessa jäi tekemättä. Hän kertoo haastattelussa lopettaneensa asioiden lykkäämisen vuonna 2003, kun syöpä ensimmäisen kerran löydettiin.

– Enää ei voikaan sanoa sitten kun. Olen yrittänyt tehdä asiat mahdollisimman pian, koska en enää tiedä, koska se on enää mahdollista.

Enbusken esittämään ”mitä ajattelet ajasta, kun sinua ei enää ole” -kysymykseen Kasvi vastaa pitkästi.

– Ensimmäinen asia on huoli läheisistä, että he pärjäävät. Olen yrittänyt tehdä naurettaviakin toimenpiteitä kaiken helpottamiseksi, kuten suunnitellut oman muistotilaisuuteni. Näin heidän ei tarvitse sitä tehdä.

Kasvi kertoo haluavansa tilaisuudesta itsensä näköisen. Hän painottaa, että haluaa ihmisten nauravan enemmän kuin itkevän.

Jyrki Kasvi tunnettiin muun muassa provosoivista t-paidoistaan. Hän kertoi joutuneensa hillitsemään pukeutumistyyliään kulttuurin muuttuessa.

Kasvilla ei myöskään ollut ongelmaa sen kanssa, että hänen puolisonsa rakastuisi uuteen mieheen. Hän pitää onnena sitä, ettei täällä eletä maassa, jossa lesket poltetaan roviolla miesvainajansa kanssa.

– Hänhän elää. Minusta olisi kammottava ajatus, että hän lopettaisi elämisen siinä samalla. -- Ei se niin mene (että omistaa toisen). Kyllä siinä pitää olla löysää puolin ja toisin.

Kasvi on haastattelussa syvästi kiitollinen ihmisten hänelle antamasta tuesta. Lokakuun lopussa hänen ystävänsä vuokrasivat elokuvasalin, jotta scifiharrastajana tunnettu Kasvi pääsi katsomaan Dyyni-elokuvan koronaturvallisesti.

Kaikki viestit eivät kuitenkaan olleet positiivisia. Kasvi kertoo saaneensa myös sairausaikanaan viestejä, joissa hänen toivottiin käristyvän helvetissä. Vuosia sitten tappouhkauksia syytänyt ja oikeuteen päätynyt taho kantoi yhä kaunaa.

– (Hän) ilkkuu vaimolle, että ”miehesi kuitenkin kuolee kohta”. Nämä ovat näitä poliitikon elämässä tulevia iloja, joita tulee vastoinkäymisien tapahtuessa. Ne ovat olleet pieni vähemmistö. Mutta niillä on ollut paha tapa, että ne nousevat pintaan.

Kasvi kertoi vastustaneensa blogissaan nettisisältöä sensuroivia suodattimia. Tämän myötä hänen bloginsa päätyi suodattimien mustille listoille.

Kasvi valottaa Enbuskelle, miten hänen tietokoneosaamisensa näkyi eduskunnassa. Hän oli aikoinaan outolintu, pelaava kansanedustaja. Hän oli kuitenkin mukana tuomassa murrosta kansanedustajien digitietämykseen.

– Sain järkättyä sen, että porukka tulevaisuusvaliokunnasta lähti (pelistudio) Remedylle. Siellä oli peliteollisuudesta edustajat kertomassa, mitä tämä on ja mitä on liikevaihto. Paluumatkalla bussi oli aika hiljainen. Sen näki, että silmät olivat avautuneet eikä tämä olekaan lasten puuhastelua.

Espoossa majaa pitävä Remedy on nykyisin pörssiyhtiö, jonka liikevaihto viime vuonna oli 41,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 13,2 miljoonaa.

Keskustelu ohjautuu haastattelussa myös aikojen muuttumiseen ja woke-kulttuuriin. Kasvi kertoo tyylinsä muuttuneen. Aikaisemmin hänet tunnettiin provokaattorina, joka saattoi käyttää vihreiden puoluekokouksessa pihviravintolan ja ilotalon yhdistelmän mainospaitaa. Myöhempinä aikoina tämä ei ollut enää mahdollista.

– Jouduin yhdessä kohtaa tarkastelemaan t-paitojani ja tyyliäni. Huomasin, että maailma oli muuttunut alta.

Kasvi kertoo jääneensä myös pohtimaan vitsejä, joille pitkillä valiokuntamatkoilla naurettiin.

– Useimmiten parhaat naurut sai läpillä, jotka eivät olleet aivan kosher. Mutta takapenkillä saattoi olla joku, jonka mielestä se ei ollut ollenkaan hauskaa. Sitä olen miettinyt paljon, tuliko itsekin tehtyä sitä.

Kasvilla oli mielipide myös runsaasti puhuttavasta woke-kulttuurista.

– Mielestäni homma on molemmilla puolilla karannut täysin lapasesta. Eilen keskustelimme siitä, että kaikki kansanedustajat eivät mene kaikkien medioiden haastatteluihin, koska he eivät saa mielestään reilua kohtelua. Kun minua pyydettiin aikoinaan [perussuomalaisten] Hommafoorumin keskusteluun, totta kai menin. Se kuuluu toimenkuvaan.

– Kontekstin ymmärtäminen on tärkeää. Meillä on historiassa teoksia, joissa käytetään vääriä sanoja. Muuttuuko historia toiseksi, jos ne siivotaan sieltä pois vai valehtelemmeko itsellemme? Se saattaa vaatia esipuhetta, mutta historian uudelleenkirjoittaminen on todella todella vaarallista.

Jyrki Kasvi valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2003. Hän kertoo valinneensa vihreät puolueen liberaalisuuden vuoksi.

Yhteen Enbusken yllytyksistä Kasvi ei lähde mukaan. Enbusken mielestä kuoleva mies voi puhua suunsa puhtaaksi ja kertoa avoimesti, ketkä ovat mulkkuja.

– En näe ihmisiä sillä tavalla. Näen ihmisissä heikkouksia. Se on eri asia. Ei ole minun asiani lähteä heikkouksia julkisuudessa käsittelemään, Kasvi sanoi.

