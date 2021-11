Vastaamon asiakkaat saamassa korkeintaan 100 euroa – vain murto-osa vaati korvauksia

Vain noin 1000 Vastaamon asiakasta vaati korvauksia konkurssipesältä. Toinen tapa vaatia korvauksia on rikosoikeusprosessi.

Vastaamon konkurssipesän varallisuus on 1,4 miljoonaa euroa ja velkojien saatavat 23 miljoonaa.

Psykoterapiakeskus Vastaamon konkurssipesän velkojien kokous pidettiin 21.10.2021. Konkurssipesän hoitaja lähestyi korvauksia vaatineita Vastaamon asiakkaita sähköpostitse tällä viikolla.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan salaiseksi merkityssä sähköpostissa kerrottiin konkurssipesän varojen olevan 1,4 miljoonaa euroa ja velkojien haluavan 23 miljoonaa.

Tiedotteen mukaan Vastaamon asiakkaat saisivat korvauksia korkeintaan 100 euroa. Lopullinen summa voi olla merkittävästi pienempi.

Velkojat jakautuvat kahteen ryhmään: korvausten suhteen ensisijaisiin vakuudellisiin velkojiin ja muihin. Vastaamon asiakkaat kuuluvat jälkimmäiseen.

Kun vakuudelliset velkojat ovat saaneet oman osuutensa, jaetaan jäljelle jäävä konkurssipesän varallisuus muiden velkojien kesken. Lisäksi pesänhoitajan kulut veroineen ovat 102 000 euroa.

Vastaamon pesänhoitaja, asianajotoimisto DLA Piper Finlandin partneri Nina Aganimov sanoo yleisellä tasolla konkurssipesien jako-osuuden olevan murto-osia saatavista. Hän ei voi kommentoida asiaa yksityiskohtaisesti konkurssilain salassapitovelvollisuuden vuoksi.

Lakiin perustuu myös Vastaamon asiakkaille lähetetyn tiedotteen salassapitomerkintä sekä rangaistus salassapitovelvollisuuden rikkomisesta.

Aganimov toteaa konkurssilain saattavan olla vaikeaselkoinen, ja tiedotteen tarkoitus on tehdä tilannetta selkokieliseksi. Sähköposti lähti noin tuhannelle yksityisvelkojalle eli korvauksia vaatineelle Vastaamon asiakkaalle.

Korvauksia vaatineiden määrä on hämmästyttävän pieni. Koko Vastaamo-vyyhdissä rikosilmoituksia on tehty noin 25 000 ja asianomistajia on noin 22 000, keskusrikospoliisi kertoi lokakuun lopussa.

Konkurssipesä ei saanut tietoa Vastaamon asiakkaista poliisilta, joten näiden oli itse ilmoittauduttava velkojiksi.

Prosessin monimutkaisuus lienee yksi syistä, miksi korvausvaatimuksia esitettiin niin vähän. Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg luonnehti kesällä prosessia ”haastavaksi ja monimutkaiseksi”.

Vastaamon konkurssipesän tilanne elää koko ajan. Varallisuutta saattaa vielä ilmestyä lisää, mutta mahdolliset uudet prosessit saattavat sitä myös syödä.

Pesänhoitaja tekee myöhemmin jakoluetteloehdotuksen, jossa ehdotetaan lopullista asiakkaille maksettavaa korvaussummaa. Luettelon valmistumisen ajankohta riippuu tietosuojavaltuutetusta, joka selvittää parhaillaan Vastaamon toiminnan tietosuojalain eli gdpr:n mukaisuutta.

Velkojat voivat myös riitauttaa pesänhoitajan jakoluetteloehdotuksen sen valmistuttua.

Konkurssipesälle esitettyjen vaatimusten lisäksi korvauksia voi hakea rikosprosessin kautta. Vaatimusten ensisijainen kohde eli kiristäjä on kuitenkin edelleen vapaalla jalalla.

Julkisessa keskustelussa on pohdittu uhrien mahdollisuuksia saada korvauksia Valtiokonttorilta. Aganimov ei ota kantaa asiaan.