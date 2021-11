”231 340 000 tuntia” – näitä Netflixin lukuja ei ole ennen nähty

Netflix esittää katsotuimmat elokuvansa ja ohjelmansa uudessa portaalissaan.

Eteläkorealainen Squid Game on suosittu sarja Suomessakin.

Suoratoistopalvelu Netflix teki uudistuksen, jota saattaa jäädä tuijottamaan hyväksi toviksi varsinaisten ohjelmien sijaan. Palvelu esittää nyt laajasti katsotuimmat elokuvansa ja ohjelmansa sekä globaalisti että maittain.

Uusi osio sisältää top 10 -listat, jotka perustuvat nimikkeiden keräämiin katselutunteihin. Tunnit lasketaan viikoittain maanantaista sunnuntaihin, ja listat uusiutuvat aina tiistaisin. Listat ovat katsottavissa aina tämän vuoden kesäkuun lopusta lukien.

Globaaleja listoja on neljä: Englanninkieliset elokuvat ja tv-sarjat ja muunkieliset elokuvat ja tv-sarjat. Maittain listoja on kaksi, yksi elokuville ja toinen tv-sarjoille. Siinä missä globaalit listat esittävät katselutunnit, maakohtaisesti tunteja ei näytetä. Kaikki listat näyttävät kuitenkin, kuinka monta viikkoa nimike on listalla pysynyt.

Esimerkiksi viime viikon katsotuin englanninkielinen elokuva oli Red Notice 148 720 000 tunnillaan. Perässä tulivat Love Hard (58 560 000) ja The Harder They Fall (33 060 000).

Suomessa kolmen kärki oli elokuvien osalta sama. Tv-sarjoissa johtokolmikko oli Narcos: Mexico: Season 3, Squid Game: Season 1 ja Arcane: Season 1.

Lue lisää: Odotettu anime nousi raketin lailla Netflixin kärkeen – katsottavissa myös suomeksi, vaikka ikäraja on K16

Lisäksi Netflix esittää listat kaikkien aikojen katsotuimmista elokuvista ja tv-sarjoistaan sekä englannin- että muunkielisen sisällön osalta. Nämä listat perustuvat nimikkeen saamiin katselutunteihin ensimmäisten 28 päivän aikana. Englanninkielisten elokuvien osalta kolme katsotuinta ovat Bird Box (282 020 000), Extraction (231 340 000) ja The Irishman (214 570 000).

Kaikki Netflixin sisältö lajityypistä ja alkuperästä riippumatta voi päästä listoille. Se käsittää siis myös muualta lisensoidun sisällön Netflixin oman tuotannon lisäksi.

Aiemmin arveltiin, ettei Netflix mielellään näyttäisi näitä listoja. Jos suosituimpien ohjelmien lista sisältää paljon muuta kuin Netflixin isolla rahalla teettämiä alkuperäistuotantoja, saattavat katsojat ohjautua muistakin palveluista saatavilla olevan sisällön pariin.

Netflix alkoi esittää top 10 -listoja jo aikaisemmin etusivullaan, mutta nyt niitä varten on luotu erillinen ja paljon kattavampi sivusto. Samalla muuttui tapa, jolla Netflix laskee katselumääriä. Aikaisemmin Netflix laski ohjelman katsotuksi, jos käyttäjätili viihtyi sen parissa vain vähintään kaksi minuuttia. The Vergen mukaan Netflix ilmoitti lokakuussa siirtyvänsä katselutuntien laskemiseen.

Lue lisää: Netflix testaa ominaisuutta, jonka puuttuminen on hämmästyttävää – voi mennä pahasti pieleen

Kilpailu Suomen suoratoistomarkkinoilla on viime aikoina kiristynyt. HBO esimerkiksi vaihtoi vanhan Nordic-palvelunsa Maxiin lokakuussa. Seurauksena oli kiukkua hinnoittelusta.