Peliyhtiö Activision Blizzard pyytää anteeksi Koraanin, eli islamin uskon pyhän kirjan loukkaavaa käyttöä videopelissä. Koraanin sivuja näkyi lattialla ja paikoin verisinä uudessa Call of Duty: Vanguard -pelissä. Koraanin kohteleminen epäkunnioittavasti nähdään loukkauksena muslimeja kohtaan.

Asiasta kertoo muun muassa PC Gamer, jonka mukaan verisen Koraanin saattoi kohdata pelin zombitilassa, jossa pelaaja kulkee halki Stalingradin.

Activisionin arabiaksi Twitterissä julkaisema anteeksipyyntö kuuluu suurin piirtein näin:

Call of Duty on tehty kaikille. Peliin sisällytettiin viime viikolla vahingossa muslimeille tunteetonta sisältöä, joka on sittemmin poistettu pelistä. Sen ei olisi koskaan pitänyt esiintyä pelissä niin kuin se teki. Pyydämme syvästi anteeksi. Puutumme välittömästi asiaan sisäisesti estääksemme vastaavan tulevaisuudessa.