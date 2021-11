Jos sitä ei ole erikseen kielletty, Posti kertoo 180 yritykselle ja yhteisölle tiedon näiden rekisterissä olevan ihmisen muutosta.

Helsinkiläismies ällistyi viime viikolla tehtyään muuttoilmoituksen maanantaina. Heti seuraavana päivänä tämän puhelin soi kolmesti. Jokaisella kerralla soittajana oli eri sähköyhtiö, joka tarjosi uutta sähkösopimusta muuton jälkeen.

Kahdelta viimeisimmältä soittajalta mies kysyi, mistä tieto muutosta oli peräisin. Ensimmäinen soittaja kertoi lähteeksi Postin, toinen Suomen Asiakastiedon.

Postin datasta ja digitaalisesta markkinoinnista vastaava johtaja Teemu Suominen kertoo, että myyjät ovat saaneet tiedon muutosta Postin yrityksille myymästä tietojen päivityspalvelusta. Siinä Posti päivittää asiakasyritystensä rekisterissä olevia tietoja, kun ne muuttuvat. Tietoihin kuuluvat nimi ja osoite.

– Tässä esimerkissä asiakas on jo ollut yrityksen asiakasrekisterissä. Posti on päivittänyt tiedon siitä, että asiakas on muuttanut. Emme luovuta tietoja kenellekään, me vain päivitämme niitä rekistereihin, joissa ne jo ovat, Suominen kertoo.

Kaikkiaan tahoja, jotka saavat tiedon rekisterissään ennestään olevien ihmisten osoitteenmuutoksesta, on kirjoitushetkellä 180. Yritysten lisäksi joukossa on yleishyödyllisiä yhdistyksiä, uskonnollisia organisaatioita, maanpuolustusjärjestöjä, ammatillisia järjestöjä, urheiluorganisaatioita, poliittisia puolueita, teleoperaattoreita, sanomalehtiä ja vakuutusyhtiöitä. Lista löytyy kokonaisuudessaan Postin verkkosivuilta.

Päivitystiedot saattavat toimia myös useamman yrityksen ketjuna. Yksi Postin asiakasyrityksistä on Suomen Asiakastieto Oy, joka puolestaan myy päivityspalvelua omille asiakkailleen.

– He ovat lain mukaan hyödyntäneet sitä telemarkkinointiin. Jos siitä halutaan kieltäytyä, pitää tehdä yleinen kielto telemarkkinointikieltorekisteriin, Suominen sanoo.

– Korostan, ettemme myy emmekä luovuta uusia tietoja. Päivitämme tietoja, joita yrityksellä jo on. On rekisterinpitäjän velvollisuus pitää rekisterissä olevat henkilöt tietoisena rekisterissä olemisesta ja hyödyntää markkinointirekisteriä haluamallaan tavalla. Rekisterinpitäjällä on siis vastuu siitä, mitä toimenpiteitä he omaan markkinointirekisteriinsä toteuttavat, Postin vastuu ei ulotu tähän, Suominen jatkaa.

Käytäntöä on testattu oikeudessa. Tietosuojaviranomainen antoi Postille toukokuussa 2020 huomautuksen siitä, että kielto-oikeudesta ei informoitu riittävästi. Samalla Postille määrättiin 100 000 euron seuraamusmaksu.

Posti valitti asiasta, ja hallinto-oikeus kumosi seuraamusmaksun viime viikon torstaina 11.11. Oikeuden mukaan rikkomus oli tulkinnanvarainen ja Posti oli parantanut tiedon näkyvyyttä oma-aloitteisesti yhdessä viranomaisen kanssa. STT:n mukaan tietosuojaviranomaisen huomautus jää voimaan, vaikka seuraamusmaksu kumottiin.

Suominen sanoo pitävänsä Postin viestintää tietojen luovuttamisesta selkeänä ja luovuttamisen estämistä helppona.

Tietojen luovuttamisen voi kieltää kirjautumalla Postin muuttoilmoituspalveluun, jossa on valittava asetuksista ”Yhteystiedot ja luovutuskielto” > Osoitteen päivityspalvelu ”off”. Luovutuskiellon voi tehdä myös postitse lähetetyllä vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä. Tietojen luovuttamisen estämisen myötä muuttunut osoite on ilmoitettava itse niille tahoille, joiden rekisterissä on.

Suominen ei kerro, minkä verran osoiterekisterien päivittäminen tuo rahaa Postille. Hän kuvailee sitä ”hyvin marginaaliseksi liiketoiminnaksi Postin kokonaisuudessa”.