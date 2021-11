350 miljoonan pelaajan megapeli lähti Kiinasta – ei saanut lupaa viralliseen julkaisuun

Fortniten testiversio oli Kiinassa pelattavissa kolmen vuoden ajan, mutta peli ei saanut virallista myyntilupaa.

Miljoonille kiinalaisille koitti maanantaina surun päivä, kun suosittu Fortnite-peli jätti Kiinan markkinat taakseen. Pelin kehittäjä Epic Games sulki Fortniten kiinalaisversion Kiinan hallituksen tiukentaessa linjaansa teknologiayhtiöitä kohtaan.

Yhdysvaltalainen Epic Games oli ilmoittanut aikomuksestaan jo kaksi viikkoa sitten. Se kertoi, että Fortniten kiinalaisen beta-version testijakso on päättynyt, ja pelin palvelimet suljetaan. Maanantaina kiinalaispelaajat kertoivat, etteivät enää päässeet pelaamaan Fortnitea.

Fortniten kiinalainen testiversio julkaistiin vuonna 2018, mutta peli ei missään vaiheessa saanut viranomaisilta lupaa viralliseen julkaisuun, joka olisi mahdollistanut tulojen keräämisen pelistä.

Selviytymis- ja ampumispeli Fortnite kuuluu maailman suosituimpiin peleihin. Sillä on maailmassa yli 350 miljoonaa pelaajaa. Peli oli suosittu myös Kiinassa, joka on maailman suurin pelimarkkina.

Kiinasta on tullut kuitenkin myös haastava markkina peliyhtiöille, sillä maan hallitus on viimeisen vuoden aikana tiukentanut otettaan teknologiasektorista, jotta teknologiajätit eivät pääsisi kasvamaan liian suuriksi ja voimakkaiksi. Tämä on näkynyt myös peliteollisuudessa, jossa uusien pelien on ollut aiempaa vaikeampi saada myyntilupaa.

Kiinan hallitus on myös pyrkinyt vähentämään kiinalaisnuorten riippuvuutta verkkopelaamisesta. Elokuussa viranomaiset ilmoittivat uudesta tiukasta säännöstä, jonka mukaan alle 18-vuotiaat saavat pelata vain tunnin päivässä perjantaisin, viikonloppuisin ja lomalla.

Maanantaina kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa pelaajat jättivät tunteikkaita hyvästejä Fortnitelle, josta oli ehtinyt tulla monille tärkeä osa elämää.

– Ystävät, jotka ovat pelanneet kanssani, tapaamme vielä, jos kohtalo niin määrää, eräs käyttäjä kirjoitti viestipalvelu Weibossa.