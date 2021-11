Mahtipeliin tehtiin poikkeuksellinen lisäosa – nyt sen saa itsenäisenä ja ilmaiseksi

Borderlands 2:n universumiin sijoittuva peli on saatavilla maksutta Epicin kaupasta.

Epic Games Store -pelikauppa tarjoaa ilmaiseksi nimihirviötä Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure.

Sarjakuvamaisella grafiikalla toteutettu ensimmäisen persoonan ammuskelu sijoittuu kuuluisaan Borderlands-universumiin, mutta sisältää totutusta poiketen fantasiaa luurankoineen ja lohikäärmeineen.

Lue lisää: Sarjakuvasankareilla on verikekkerit: Borderlands 3 on kaunis peli rumassa maailmassa

Lunastajan kannattaa tietää, että pelistä on Epicin kanssa kilpailevassa Steamissa runsaasti kielteisiä ja jopa vihaisia pelaaja-arvioita. Syynä on se, että kyseisen pelin on voinut aikaisemmin ostaa lisäosana Borderlands 2 -peliin.

Jotkut kokevat pelin uudelleenjulkaisun olevan rahastamista. Asian ei kuitenkaan pitäisi olla ongelma niille, jotka eivät ole Borderlandsia ennen pelanneet.

Dragon Keep on jatko-osa Borderlands 2:n päätarinalle. Siinä mielessä jotkut pelin tapahtumat saattavat hämmentää uutta pelaajaa. Tilannetta helpottaa pelin alussa näytettävä kooste päätarinan tapahtumista.

Lue lisää: Ilmainen peli vaikeasta aiheesta on todellinen helmi – esittelyssä 4 poikkeuksellista löytöä

Nyt tarjolla oleva ilmaispeli toimii itsenäisesti, eikä edellytä Borderlands 2:n omistamista. Peli sisältää myös monia muita uudistuksia, jotka muun muassa helpottavat pelaamista ja lisäävät kerättävän tavaran määrää.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure on sallittu vähintään 16-vuotiaille. Pelin voi lunastaa Windows-tietokoneille hankkimalla Epicin käyttäjätilin, ja pelaamaan pääsee lataamalla Epicin oheisohjelmiston.

Huomaa, että normaalista poiketen peli ei ole saatavilla ilmaiseksi ensi torstaihin asti. Tarjous päättyy jo tiistaina 16. marraskuuta kello 18.

Tiedä myös, että kyseessä ei ole myöhemmin julkaistava Tiny Tina's Wonderlands. Nyt saatavilla oleva itsenäinen tarina pohjustaa tätä ensi keväälle ajoitettua peliä.