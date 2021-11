Vuonna 2015 ostettu 27-tuumainen Asus PG279Q -näyttö vikaantui lähemmäs neljä vuotta myöhemmin vuonna 2019. Ostaja halusi alkujaan 949 euron hintaisesta näytöstään 400 euron hyvityksen, kun taas myyjä tarjosi näytöstä nykyarvon mukaisesti 98,85 euroa. Kuluttajariitalautakunta päätyi kompromissiin näiden kahden luvun välillä.

Kiistassa oli kyse siitä, mikä katsotaan kohtuulliseksi hinnanalennukseksi. Lautakunta sanoo päätöksessään, että myyjän tulisi maksaa kuluttajalle 220 euroa. Myyjä voi vähentää maksettavasta summasta jo aiemmin maksetun hinnanalennuksen 98,85 euroa.

Lue lisää: Tieto­koneen kalliit osat myytiin liian halvalla, myyjä yritti perua – kuluttaja­riita­lautakunta ratkaisi

Vaikka näyttö vikaantui takuuajan jo päätyttyä, katsoi kuluttajariitalautakunta parhaaksi suosittaa hyvitystä. Syynä on se, että lautakunta rinnastaa tietokoneiden näytöt televisioihin. Ja lautakunta on aiemmin katsonut, että television tulee kestää tavanomaisessa käytössä ilman kalliita korjaustoimenpiteitä yleensä vähintään neljä vuotta.

Lue myös: Mies osti Gigantista LG-television, kuva ”paloi kiinni” 3 vuodessa – tätä mieltä ovat myyjä, valmistaja ja kuluttaja­riita­lautakunta

Ostajan näyttö oli kestänyt noin kolme vuotta ja kahdeksan kuukautta.

Lautakunta katsoo, että kuluttajalla on ollut perusteltua aihetta odottaa, että nyt käsiteltävän kaltainen keskimääräistä selvästi kalliimpi ja näin ollen oletettavasti laadukkaampi näyttö kestäisi normaalikäytössä enemmän kuin neljä vuotta. Kun näin ei tässä tapauksessa ollut, kaupan kohteessa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukainen virhe. Virheen vuoksi kuluttajalla on oikeus hinnanalennukseen.