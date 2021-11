Videopalvelu piilottaa alapeukun painamiset yleisöltä, mutta pitää napin edelleen käytössä.

Googlen omistama videopalvelu YouTube kertoo keskeisestä muutoksesta yhteen palvelun runsaasti käytettyyn toimintoon, nimittäin alapeukkuun.

Videoihin on voinut reagoida painamalla joko tykkäystä eli ylöspäin osoittavaa peukkua tai sitten sen vastakohtaa alapeukkua. Molempien reaktioiden määrät on näytetty kaikille. Vastedes vain tykkäykset näytetään julkisesti. Alapeukut näkyvät vain videoiden julkaisijoille, kun he käyvät ne tarkistamassa statistiikastaan.

YouTuben blogin ja videon mukaan syynä on alapeukkujen avulla tehty häirintä. Videot ovat voineet esimerkiksi aihepiirinsä tai tekijänsä vuoksi saada osakseen masinoituja hyökkäyksiä, joissa videoita alapeukutetaan urakalla.

YouTuben aiheesta julkaisemaa videota on alapeukutettu runsaasti. Kuvakaappaus.

Videopalvelu kokeili muutosta aiemmin tänä vuonna ja totesi, että sillä tavalla pystyttiin vähentämään alapeukun avulla tehtäviä hyökkäyksiä. YouTube myös kuuli pienemmiltä ja aloittelevilta videoiden julkaisijoilta, että he ovat joutuneet tällaisten hyökkäysten kohteeksi ilman perusteita. Palvelun koe vahvisti, että näin todella tapahtuu suhteessa enemmän pienillä kanavilla.

Peukut toimivat siis jatkossa samalla tavalla, kuin YouTuben videoihin jätetyissä kommenteissa. Niissäkin näkyvät julkisesti vain tykkäykset, kun taas alapeukun painamisen määriä ei näytetä.

YouTube tiedostaa, että muutos voi vaikeuttaa sopivien videoiden valitsemista katsottaviksi. On myös nähtävissä, että esimerkiksi kiistanalaisten tai suoraan valheellisten videoiden tunnistaminen voi nyt vaikeutua.

YouTube ei kuitenkaan kokeilussaan huomannut merkityksellistä muutosta katselumäärissä. Palvelu myös katsoo, että alapeukun avulla tehty häirintä on sen verran vakava ongelma, että muutos on tehtävä. Alapeukutus myös edelleen vaikuttaa katsojalle annettuihin videosuosituksiin.

Alapeukutusten määrää alettiin poistaa videoista keskiviikkona, ja muutos laajenee vähitellen. Vielä torstaina aamupäivällä alapeukkujen määrät näkyivät esimerkiksi YouTuben asiasta julkaiseman videon yhteydessä. Syystä tai toisesta video oli saanut noin 6 700 tykkäystä – ja 18 000 alapeukkua.