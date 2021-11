Kuluttaja-asiamies on huolestunut puhelimen asemasta yritysten ja kuluttajien välisessä yhteydenpidossa.

Markkinaoikeus on kieltänyt suomalaisen pelikaupan lisämaksullisen asiakaspalvelunumeron ja asettanut MiGame Oy:lle 50 000 euron uhkasakon. Hakemuksen oikeuteen esitti kuluttaja-asiamies.

Helsingissä myymäläänsä pitävä yhtiö on tarjonnut asiakkaille tarkoitetussa viestinnässään, Facebook-sivuillaan sekä latauskoodit.fi-, migame.fi- ja viihdemaa.fi-verkkosivuillaan puhelinnumeroa, johon soittamisesta veloitetaan suurempia kuluja kuin asiakkaan liittymän mukainen perushinta. 0600-numeroon soittamisen hinta on ollut 1,98 euroa minuutilta. Numeroa on tarjottu asiakkaille jo voimassa olevaan sopimukseen liittyvien asioiden hoitamiseen.

– Yritys ei saa periä tällaisesta asioinnista muuta kuin asiakkaan liittymäsopimuksen mukaisen hinnan tai sitä vastaavan niin sanotun laskennallisen perushinnan 0,084 euroa / minuutti, markkinaoikeus linjaa.

Yrityksellä on ollut myös lisämaksuton puhelinnumero, mutta sitä ei ole tuotu riittävän näkyvästi esille eikä se ole ollut vaivattomasti tunnistettavissa.

MiGame vastusti markkinaoikeudessa kieltoa ja vaati oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Oikeus hylkäsi vaatimuksen.

Päätös ei ole lainvoimainen. Siihen voi hakea valituslupaa kahden viikon ajan.

MiGame Oy on listattu kaupparekisteriin vuonna 2009. Yritys on tehnyt viimeisimmällä tilikaudellaan 8000 euron liikevoiton 230 000 euron liikevaihdolla. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 689 000 euroa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto sanoo tiedotteessaan oikeuden päätöksen myös vahvistaneen sen, ettei Suomen lainsäädäntö vastaa kuluttajaoikeusdirektiivin säännöksen vaatimuksia. Kuluttaja-asiamies on tehnyt oikeusministeriölle aloitteen kuluttajan aseman parantamisesta puhelinasioinnissa.

– Markkinaoikeus vahvisti kuluttaja-asiamiehen kannan, että kuluttajalle ei saa aiheutua mitään lisäkuluja esimerkiksi tuotteen virheestä puhelimitse ilmoittaessaan. On tärkeää, että kuluttajan asema turvataan jatkossa EU-lainsäädännön ja -ratkaisukäytännön mukaisesti. Olemme saattaneet markkinaoikeuden ratkaisun oikeusministeriön tietoon, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

KKV pitää epäkohtana myös sitä, etteivät kansalaiset voi soittaa julkisyhteisöjen yritysnumeroihin samaan hintaan kuin normaaleihin matkapuhelinnumeroihin.