Deittisovellukselle annetaan tietoja itsestä ja saadaan vastalahjaksi mahdollisuus tutustua potentiaalisiin kumppaneihin. Mutta mitä kaikkea Tinder käyttäjistä oikeastaan tietää?

Jännittää.

Deittisovellus Tinder on lähettänyt minulle kopion henkilötiedoistani. Pakattu tiedosto kilahtaa sähköpostiin kahdelta yöllä ja se pitää ladata 24 tunnin sisällä. Turvallisuussyistä sen jälkeen latauslinkki lakkaa toimimasta.

Vuonna 2012 Yhdysvalloissa perustetulla Tinderillä on noin 75 miljoonaa kuukausittaista aktiivikäyttäjää 190 eri maasta, ja se onkin maailman suosituin deittisovellus.

Tinderin ilmaisversiossa käyttäjälle näytetään muiden käyttäjien valokuvia ja profiileita, ja kunkin profiilin kohdalla täytyy päättää, tykkääkö siitä vai torjuuko sen. Jos molemmat osapuolet tykkäävät toistensa profiileista, syntyy ”match”, jolloin käyttäjille avautuu mahdollisuus keskusteluun.

Tinderin mukaan ihmiset pyyhkäisevät joka päivä läpi yhteensä jopa kolme miljardia profiilia ja joka viikko puolitoista miljoonaa ihmistä päätyy treffeille Tinderin ansiosta.

Se, että Tinder yhdistää meidät potentiaalisiin kumppaneihin, ei ole ilmaista, vaikka sovelluksesta itsessään ei ole pakko maksaa. Rahan sijaan palvelusta maksetaan henkilötiedoilla.

Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen toteaa, että erona on kuitenkin se, että rahalla maksaessamme tiedämme tasan tarkkaan, montako euroa tililtä lähtee. Kun maksamme datalla, harva ymmärtää, miten paljon sitä annamme ja minne kaikkialle se voi päätyä.

Deittisovelluksissa on vieläpä se ero moneen muuhun sovellukseen, että niihin tiedot annetaan lähtökohtaisesti aina rehellisesti. Ei ole järkeä valehdella ikäänsä, seksuaalista suuntautumistaan tai työpaikkaansa Tinderille, koska tällöin myös potentiaalinen kumppani saisi virheellistä tietoa.

– Deittisovelluksessa kaikki perustuu rehellisyyteen. Facebookiin voi valehdella ikänsä ja kuvansa ja tehdä feikkiprofiilin, mutta deittisovellukset ovat erittäin intiimejä. Niihin tulee kirjoiteltua paitsi luottamuksellisia niin myös oikeita tietoja, tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen sanoo.

– Painajaisskenaario varmasti olisi se, että joku murtautuisi Tinderiin ja levittäisi ne tiedot tai alkaisi kiristää niillä, kuten Vastaamon tapauksessa.

Moni ei kiinnostavalle kumppaniehdokkaalle viestitellessä tule ajatelleeksi sitä, miltä viestit näyttäisivät ulkopuolisten silmiin tai millaisessa valossa ne näyttäytyvät viiden vuoden kuluttua.

Deittisovelluksessa saatetaan kertoa muille epäonnistuneista parisuhteista, lähipiirin asioista, poliittista näkemyksistä, työpaikan ongelmista, omista suruista, peloista, toiveista ja vaikkapa siitä, millaisesta seksistä tykkää.

Muutama vuosi sitten nousi kohu, kun kävi ilmi, että erityisesti homoseksuaalien suosima Grindr-sovellus oli vuotanut kolmansille osapuolille muun muassa tietoja käyttäjien HIV-tartunnasta.

Järvinen puolestaan kertoo tietävänsä Suomestakin tapauksia, joissa Tinder-tilille on murtauduttu ja sieltä löytyviä tietoja on käytetty kiristämiseen.

Kun puran Tinderin lähettämän paketin, sieltä löytyy kolme tiedostoa tai kansiota: valokuvat, data.json-niminen tiedosto ja index.html-linkki.

Dataa on tallessa kesästä 2019 lähtien. Olen käyttänyt Tinderiä jo ennen kesää 2019, mutta aikaisemmin profiili on ollut yhdistettynä eri paikkaan kuin nyt. Siksi aiempia tietojani ei tästä paketista löydy.

Tinderin lähettämästä valokuvat-kansiosta löytyvät ne kuvat, jotka minulla tällä hetkellä profiilissani on.

Klikkaan index.html-linkkiä. Eteen avautuu näkymä, josta löytyvät kaikki Tinderissä lähettämäni viestit lähes kahden ja puolen vuoden ajalta sekä listaus siitä, minä päivinä olen käyttänyt Tinderiä ja ”swaippaillut” ihmisiä. Sieltä löytyy myös tietoja musiikkimaustani, sillä olen yhdistänyt Spotifyn Tinderiin.

Raakadata itsessään ei ole erityisen kiinnostavaa, joten Smartly.ion data-analyytikko Tuomas Heiskanen ja Sanoman datatieteilijä Maximilian Koppatz auttavat järjestämään data.json-tiedostosta löytyviä tietojani tilastoiksi.

Sitä kautta paljastuukin pelottava kurkistus sielunelämääni.

Tinder ensinnäkin tietää – tietenkin – seksuaalisen suuntautumiseni, sukupuoleni, syntymäpäiväni, ikäpreferenssini, puhelinnumeroni, sähköpostiosoitteeni, ip-osoitteeni ja puhelimeni käyttämän käyttöjärjestelmän.

Tinder ensinnäkin tietää – tietenkin – seksuaalisen suuntautumiseni, sukupuoleni, syntymäpäiväni, ikäpreferenssini, puhelinnumeroni, sähköpostiosoitteeni, ip-osoitteeni ja puhelimeni käyttämän käyttöjärjestelmän.

Mutta se tietää myös paljon muuta.

Kaiken kaikkiaan olen kevään 2019 jälkeen pyyhkäissyt Tinderissä 4 880 ihmistä oikealle tai vasemmalle. Olen antanut tykkäyksen heistä 1 096:lle ja torjunut 3 784. Lisäksi olen antanut supertykkäyksen neljälle ihmiselle.

Olen siis tykännyt 22,5 prosentista näkemistäni ihmisistä ja torjunut heistä 77,5 prosenttia.

Kaikkiaan olen tänä aikana saanut sovelluksessa 563 ”matchia”, eli niin moni minun tykkäämistäni ihmisistä on tykännyt minusta takaisin. Karkeasti siis puolet niistä, joiden profiilista pidin, piti minusta myös.

Kaikkein epätoivoisimpana päivänäni olen tarponut läpi 511 ihmisen profiilit ja lähettänyt 89 viestiä.

Yhteensä Tinderillä on säilössä 1 554 minun lähettämääni viestiä.

Olen avannut applikaation 2608 kertaa, enimmillään 87 kertaa saman päivän aikana.

Eniten matcheja olen saanut sunnuntaisin, mikä kertoo luultavasti siitä, että ihmiset ylipäätään selailevat Tinderiä ahkerimmin silloin. Itse olen avannut sovelluksen useimmin sunnuntaisin ja maanantaisin.

Tinder tietää, että kello 19–22 käytän sitä eniten ja kello 00–07 vähiten.

Koska olen käynyt Tinderissä keskusteluja suomeksi, englanniksi ja espanjaksi, voi varmasti päätellä, että osaan kyseisiä kieliä. Viesteistäni näkee, keiden kaikkien kanssa olen sopinut tapaamisen kasvotusten tai vaihtanut yhteystietoja.

Olen käyttänyt viesteissäni 176 kertaa ”:D”-hymiötä, kirjoittanut ”haha” 43 kertaa ja sanonut ”töitä”, ”töissä” tai ”työtä” yhteensä 45 kertaa.

Eniten käyttämieni sanojen lista hirvittää. Vaikka kuvittelenkin olevani suhteellisen tarkka siitä, mitä Tinderissä kirjoitan, olen kuitenkin kertonut viesteissäni useaan kertaan kotipaikkakuntani ja työpaikkani, kirjoittanut runsaasti muun muassa harrastuksistani ja mielenkiinnonkohteistani ja puhunut aiheista, joita en välttämättä haluaisi koko kansan nähtäville.

Järvinen arvioi, että jos kaikista Tinderissä lähettämistäni viesteistä tehtäisiin koneellinen analyysi, voisi olla mahdollista päätellä minusta myös jotain sellaista, mitä en itse ole sovellukselle itsestäni kertonut.

Sitä, millä perustella Tinder näyttää minun profiiliani ja kenelle, en saa datapaketista tietää. Olenko keskimääräistä halutumpi vai karsastetumpi tyyppi?

Tinder kertoo verkkosivuillaan, että sovelluksen algoritmi ei käsittele ”sosiaalisia tekijöitä, kuten rotua, etnistä taustaa, tuloja tai uskontoa”. On kuitenkin fakta, että Tinderin algoritmi arvottaa ihmisiä jollain keinolla.

Aikaisemmin Tinderin on kerrottu käyttävän Elo-lukua, joka on alun perin kehitetty laittamaan shakinpelaajat paremmuusjärjestykseen. Yksinkertaistettuna Elo-luku nousee sitä mukaa, mitä useampi tykkää käyttäjän profiilista. Sillä on kuitenkin merkitystä, kuka profiilista tykkää: Elo-luku nousee enemmän, jos profiilista tykkää sellainen käyttäjä, jonka oma profiili on hyvin suosittu.

Tinder on blogipostauksessaan vuonna 2019 kuitenkin kertonut, että Elo-luku on jo ”vanha uutinen”, eikä algoritmin toiminta enää nojaa siihen. Vox-uutissivusto on arvioinut, että kun Tinderille on kertynyt riittävästi dataa käyttäjistä ja siitä, mistä kukakin yleensä tykkää, Elo-pisteytys on kehittynyt uudelle tasolle.

Tinderin mukaan se, kenelle profiili näkyy, muuntuu muun muassa oman aktiivisuuden myötä. Lisäpisteitä saa, jos ei vain swaippaile vaan myös keskustelee muiden kanssa.

Tiina Härkönen arvioi, että gdpr:n eli yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla minulla olisi oikeus tietää myös oma pisteytykseni Tinderissä. Myöskään sijaintitietojani paketista ei selviä, kuten ei myöskään sitä, mille kolmansille osapuolille dataani on mahdollisesti luovutettu, vaikka myös ne tiedot tulisi minulle gdpr:n nojalla luovuttaa. Järvinen sanoo, että voi tosin myös olla mahdollista, ettei Tinder tallenna sijaintitietoja, vaikka se niitä käyttääkin.

Vuonna 2017 brittilehti Guardianin toimittaja tilasi Tinderiltä asiantuntijoiden kanssa laatimallaan pyynnöllä datansa, jota oli kertynyt kaiken kaikkiaan yli 800 sivua. Tuolloin mukana oli myös sijaintitietoja.

Nykyisin oman datapaketin tilaaminen Tinderiltä on kohtalaisen helppoa: se ei vaadi kuin muutaman klikkauksen Tinderin sivuilla, ja data ilmestyy sähköpostiin parin vuorokauden kuluessa. Härkönen arvioi, että voikin olla, että helposti saatavilla olevassa paketissa on vain pintaraapaisu todellisuudesta.

Tein Tinderille myös gdpr-pyynnön, johon ei ole toistaiseksi vastattu.

Tiedustelin Tinderin viestinnästä artikkelia varten, miksi saamassani datapaketissa ei ollut esimerkiksi sijaintitietoja tai tietoa siitä, mille kolmansille osapuolille dataani on mahdollisesti annettu. Vastaukseksi sain linkin Tinderin emoyhtiön Match Groupin tietosuojaselosteeseen, josta en löytänyt vastauksia kysymyksiini.

Tinderin tietosuojaselosteessa kerrotaan, että ”joidenkin käyttäjien” tietoja luovutetaan palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille, ”jotka auttavat meitä palveluiden tarjoamisessa” sekä muille Match Groupin yrityksille ja tietyissä tapauksissa viranomaisille. Treffisovellusjätti Match Groupiin kuuluvat muun muassa OkCupid, Match.com, Plenty of Fish ja Hinge.

Mutta mitä minun pitäisi tästä kaikesta ajatella?

Järvinen kysyy ensimmäiseksi, oliko datapaketissa joitain sellaisia tietoja, joita Tinderillä ei pitäisi olla.

Ei. Tietosuojaselosteen luettuani vaikuttaa siltä, että olen itse antanut luvan kaikelle tälle.

Yksi asia tosin ihmetyttää. Olen poistanut Tinderin syksyllä 2019 ja palannut sinne kesällä 2021. Viestihistoriasta näkyy, että viimeinen viestini ennen sovelluksen poistamista on lähetetty 8.8.2019 ”match 48:lle” ja seuraava viesti vasta 13.6.2021.

Miksi vuoden 2019 viestit ovat yhä tallessa? Tinderin verkkosivuilla kerrotaan, että käyttäjän tiedot poistetaan tai niistä tehdään nimettömiä, ”kun tilisi poistetaan (suojasäilytysajan kuluttua) tai kaksi vuotta jatkuneen käyttämättömyyden jälkeen”. Suojasäilytysaika on kolme kuukautta.

– Muista, että vaikka järjestelmämme on suunniteltu suorittamaan tietojen poistoprosesseja edellä olevien ohjeiden mukaisesti, emme teknisten rajoitteiden takia voi luvata, että kaikki tiedot poistetaan tietyssä ajassa, Tinder ilmoittaa.

” Pienen selvittelyn jälkeen ilmenee, että pelkästään poistamalla Tinder-sovelluksen itse profiili ei katoa minnekään.

Joko Tinder ei siis ole poistanut tietojani teknisten rajoitteiden takia, tai sitten – todennäköisemmin – olen itse luullut poistaneeni profiilini syksyllä 2019, vaikka en ole oikeasti tehnyt sitä. Pienen selvittelyn jälkeen nimittäin ilmenee, että pelkästään poistamalla Tinder-sovelluksen itse profiili ei katoa minnekään. Profiili pitää poistaa erikseen, mitä en ole välttämättä ymmärtänyt tehdä.

Järvinen tosin kertoo, että datan poistaminen on muutoinkin hankalampaa kuin sen kerääminen.

– Tietotekniikassa on sellainen hassu juttu, että tietojen säilyttäminen on teknisesti helpompaa ja halvempaa kuin niiden poistaminen. Sen takia monet palvelut säilyttävät tiedon, mutta merkitsevät sen sellaiseksi, ettei sitä enää käytetä.

Järvinen ei välttämättä suosittele oman henkilödatan tilaamista kaikille, vaikka datan tarkastelu onkin silmiä avaavaa. Jarruttelulle on montakin syytä.

Ensinnäkin pelkästä raakadatan selaamisesta ei välttämättä saa paljoakaan irti. Jotta siitä saa mielenkiintoista, data pitää osata järjestää, jolloin täytyy ymmärtää koodaamisesta edes hiukan.

Toisekseen datan käsittelyssä on riskinsä.

– On vaara, että data jää tietokoneelle kummittelemaan, jos sitä ei muista poistaa. Jos joku sitten penkoo konetta, hän löytää tietoja, jotka olivat aikaisemmin vain Facebookissa tai Tinderissä salasanan takana.

Verkosta löytyy valmiita nettisivuja, joihin datansa voi syöttää ja sivusto tekee siitä hienon grafiikan, mutta silloin tulee helposti luovuttaneeksi arkaluontoiset tietonsa täysin uudelle osapuolelle ymmärtämättä, mihin kaikkeen sitä saatetaan hyödyntää.

– En tiedä, onko datan pyytäminen taviskäyttäjälle enemmän haitaksi vai hyödyksi, Järvinen pohtii.

– Tiedot ovat sovelluksella kuitenkin, etkä voi tehdä niille mitään. Ainoa, mitä voi tehdä, on poistaa tili ja toivoa, että tiedot oikeasti poistuvat.

Sitran Tiina Härkönen puolestaan kannustaa henkilötietojen tilaamiseen.

– Ehdottomasti kannattaa tilata. Ihmiset käyttävät aivan liian vähän tietosuoja-asetuksen antamia oikeuksia.

– Oikeuksia pitäisi käyttää ensinnäkin siksi, että yritykset heräisivät siihen, että nämä asiat kiinnostavat ihmisiä ja toisekseen siksi, että näkisimme aidosti, mitä tapahtuu, tai voisimme ainakin kyseenalaistaa asioita.

Entä pitääkö minun olla huolissaan siitä, että Tinder tietää minusta näin paljon?

– Varovainen ja tietoinen kannattaa olla, mutta tämä on kaupankäyntiä: olet lahjoittanut tietoja ja saanut palvelua vastalahjaksi. Ilman tietojen luovutusta koko ohjelma ei toimisi, Järvinen muistuttaa.

Tinder tarvitsee dataa, jotta se pystyy löytämään mahdollisimman sopivia kumppaniehdokkaita.

– Mitä enemmän dataa on käytössä ja mitä pidemmältä ajalta, sen parempi algoritmin pitäisi olla.

– Jos on kovin huolissaan, ei kannata mennä tällaiseen palveluun, vaan sitten kannattaa mennä etsimään ihmisiä muualta. Ravintolasta tai baarista tai diskosta.