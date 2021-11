Botin käsikirjoittama neljän minuutin spektaakkeli on hillitöntä katsottavaa.

”Näemme naisen, jolla on ulkoista kauneutta ja sisäistä verta”. Näillä sanoilla alkaa suoratoistopalvelu Netflixin päälle 4-minuuttinen ”elokuva”, joka on kokonaan tietokoneen käsikirjoittama.

Cnet-uutispalvelun mukaan Netflixin tekoälyohjelma eli botti kahlasi läpi 400 000 tuntia kauhuelokuvia ennen kuin se rustasi elokuvansa nimeltä Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive, eli Herra Pulmatehtävä haluaa sinun olevan vähemmän elossa.

Elokuva on katsottavissa YouTubessa. Satunnaisten ilmaisujen ja sanojen yhdisteleminen toisiinsa koneellisesti tuottaa herkullisia hetkiä ja mieleenjääviä repliikkejä. Kuten toisen päähenkilön toteamus, että hänen isänsä olisi valmis maksamaan hänen hengestään, mutta äiti välttämättä ei.

Kyseessä on yksi tekoälyn hilpeämmistä ilmentymistä. Aikaisemmin boteista on kertynyt myös huonoja kokemuksia muun muassa, kun Microsoftin botti yltyi ylistämään Hitleriä ja vaatimaan kansanmurhaa Twitterissä.

Cnetin toimittaja on helpottunut, että Netflixin elokuvasta päätellen tekoäly ei ole vielä ihan valmis korvaamaan lihaa ja ”sisäistä verta” omaavia ihmisiä, mitä tekstin tuottamiseen tulee.