Facebook vaihtoi nimensä Metaksi – ministeri Timo Harakka omistaa sen suomalaisen osoitteen

Tunnus on rekisteröity maaliskuussa 2013.

Ministeri Timo Harakka on rekisteröinyt meta.fi-verkko-osoitteen.

Facebookin emoyhtiö ilmoitti torstaina vaihtavansa nimensä Metaksi. Nimenmuutoksesta kertoi toimitusjohtaja Mark Zuckerberg Facebookin vuotuisessa suurkonferenssissa.

Nimenmuutoksen myötä vain emoyhtiö vaihtaa nimensä eikä siis esimerkiksi Facebook-sovelluksen nimi muutu.

Liikenne- ja viestintäviraston verkkotunnushaun mukaan Suomeen on rekisteröity meta.fi-verkkotunnus. Se on rekisteröity 6.3.2013 ja sen voimassaoloaika päättyy ensi vuoden maaliskuussa.

Domainin käyttäjä eli käytännössä omistaja on TXTI Oy, joka on nykyisen Kansakunta Oy:n vanha nimi. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaan yrityksen aputoiminimi on Meta Finland.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) omistaa kyseisen yrityksen. Hän on ilmoittanut asiasta sidonnaisuusilmoituksessaan.

Kansakunta Oy on perustettu vuonna 1998 ja sen toimialana on kirjojen kustantaminen. Yhtiön liiketoiminta on Harakan sidonnaisuusilmoituksen mukaan kuitenkin lopetettu 11.6.2019.

Meta.com-verkko-osoite on Facebookin eli Metan hallussa.

Ilta-Sanomat on tavoitellut ministeri Harakkaa aiheen tiimoilta.