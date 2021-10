Erikoinen lomake lapsen ilmoittamiseksi rippileirille sai asiantuntijan älähtämään.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan nettilomake rippikouluun ilmoittautumiseksi herätti vastustusta. Lomakkeessa oli kaksi pakollista kohtaa. Ensimmäinen edellytti, että huoltaja antaa luvan liittää lapsensa riparin WhatsApp-ryhmään. Toinen kohta vaati lupaa jakaa rippikoululaisen kuvia kirkon somekanavissa. Kieltävää vastausta ei ollut mahdollista antaa.

Sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä näki lomakkeessa ongelmia. Hän kommentoi asiaa sarjassa twiittejä. Hän huomauttaa, että tässä gdpr:n mukaisen suostumuksen kysymisessä on tapahtunut monta virhettä. Gdpr tarkoittaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, jolla säädetään laajasti henkilötietojen käsittelystä.

Pöngän mukaan kysymys on kahdesta eri suostumuksesta: Ensiksi tietojen luovutus ulkopuoliselle palvelulle, eli tässä tapauksessa Facebookin omistamalle WhatsAppille. Toiseksi kyse on tietojen eli valokuvien julkaistusta.

– Selvin ongelma on, ettei suostumusta tietenkään voi kysyä lomakkeella pakollisena kenttänä. Sen on oltava aidosti vapaaehtoinen. Toiseksi suostumuksen tulee olla tarkka: mitä tarkoitusta varten, mitä tietoja käsitellään, kuinka kauaksi aikaa suostumus pyydetään ja niin edelleen, Pönkä kirjoittaa.

Pönkä muistuttaa myös WhatsAppin ikärajasta. Normaalisti 13-vuotias voisi tietosuojalain mukaan antaa itse suostumuksen tietoyhteiskunnan palveluihin, mutta WhatsApp edellyttää EU:ssa 16 vuoden ikää. Hänen mukaansa alle 16-vuotias voi siis käyttää WhatsAppia luvallisesti vain, jos huoltaja on luonut tunnuksen ja antanut sen sitten nuoren käyttöön omalla vastuullaan.

Lomake jätti myös huomiotta, että usein valokuvien ja videoiden yhteydessä kerrotaan niissä näkyvien ihmisten nimet. Tällaisenaan lomake ei antanut siihen lupaa.

Seurakunta on vastannut lomakkeesta alun perin valittaneelle henkilölle. Helsingin tuomiorovasti ja Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Marja Heltelä totesi, ettei tällä tavalla ollut tarkoitus toimia. Seurakunta jatkoi ilmoittamalla, että lomake on nyt korjattu. Ongelmien syynä oli inhimillinen virhe.

On mahdollista, että vastaavia virheitä tapahtuu alati muissakin yhteyksissä, jos ja kun gdpr ei ole tuttu pienille yrityksille tai yhdistyksille. Nekin ovat kuitenkin sen piirissä. Kaiken kaikkiaan Pönkä pitää tapausta malliesimerkkinä siitä, mikä kaikki voi mennä pieleen.

– Kerätyt suostumukset eivät ole olleet gdpr:n mukaan päteviä, eli niiden perusteella ei WhatsAppia saa kyseessä olevilla ripareilla käyttää eikä kuvia ja videoita julkaista somessa. Kyseessä olevat suostumukset tulee tarvittaessa pyytää uudestaan, Pönkä linjaa.

WhatsAppin emoyhtiö Facebook on jälleen kerran kovien syytösten kohteena. Sarjassa tietovuotoja on väitetty muun muassa, että Facebook on tiennyt yhteydestään vihapuheen ja väkivallan lisääntymiseen, mutta ei ole reagoinut asiaan riittävästi. Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg puolestaan kiistää ongelmat.