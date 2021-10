Uudesta HBO Maxista nousi kiukku – uudet asiakkaat maksavat puolet siitä mitä vanhat

HBO Maxin hinnoittelu saa osakseen rajua kritiikkiä Facebookissa.

Suoratoistopalvelu HBO Nordic korvautui Suomessa tiistaina entistä kattavammalla HBO Max -palvelulla. Uusille asiakkaille hinta on 4,49 euroa kuukaudessa, kunhan tarjouksen käyttää hyväksi 30.11. mennessä.

Hinta on 50 prosenttia vähemmän kuin vanhoilla Nordicin asiakkailla, jotka siirtyivät Maxin pariin. He maksavat 8,99 euroa kuukaudessa. Vähimmilläänkin he maksavat 5,83 euroa kuussa, jos he hankkivat palvelun kerralla koko vuodeksi 69,99 eurolla.

Soppa oli valmis. Tarjousta arvostellaan HBO Maxin Facebook-tilillä, jossa asiakkaat purkivat kiukkuaan uusille asiakkaille suunnatusta tarjouksesta:

– Ei tunnu oikein reilulta, vanhoja vuosia HBO Nordicia tilanneita kohtaan tämän uuden HBO Maxin hinnoittelupolitiikka.

– Mitä ihmettä? Juuri maksoin vanhan 11 euron hinnan kuukausitilityksen uusimisesta, ja sen lisäksi että tätä ylihintaa ei kuulemma millään tavalla korvata, joudun maksamaan jatkossa tuplahintaa verrattuna, jos olisin katkaissut tilauksen ja tehnyt nyt uuden.

– Aika selvä homma, että tilaus katkeaa, jos toi alennus ei koske myös vanhoja asiakkaita. Nyt pää pois sieltä perseestä, HBO Max.

– HBO Max -tilaus peruttu. Vanhojen asiakkaiden kohtelu ala-arvoista.

Osa kommenteista on sen verran suorapuheisia, ettei niitä sovi tässä toistaa.

HBO Max vastasi yhdelle asiakkaalle ja sanoi ymmärtävänsä turhautumisen. Myös vanhat asiakkaat voivat hyödyntää uusille tarjotun alennuksen irtisanomalla sopimuksensa ja luomalla uuden käyttäjätilin. Siihen tarvitaan toinen sähköpostiosoite.

HBO Maxin hinta on myös vanhoille käyttäjille entistä halvempi. HBO Nordicista piti maksaa lähemmäs 11 euroa kuukaudessa nykyisen 8,99 euron sijaan.

Halvemman vuositilauksen tekeminen on kuitenkin ollut mahdotonta joillekin käyttäjille. HBO Max ilmoitti tiistaina, että vuositilauksissa on teknisiä ongelmia, joita korjataan.

Edes kalliimpi hinta ei uuden tutkimuksen valossa ylitä monen suomalaisen kipukynnystä. DNA:n teettämän tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista on valmis maksamaan suoratoistopalveluista 10–19 euroa kuukaudessa. Noin viidennes voisi maksaa jopa tätä enemmän. Tosin tähän haarukkaan halutaan usein mahduttaa enemmän kuin yksi suoratoistopalvelu.

Aiemmin uudessa HBO Maxissa on ärsyttänyt katselulistan kömpelö siirtäminen Nordicista Maxiin. Twitterissä on ihmetelty, että tätä varten käyttäjän pitää ottaa ruutukaappaukset katselulistastaan ja lisätä ohjelmat sitten itse uudessa sovelluksessa.