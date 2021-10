Tesloista kaivettiin esiin entistä yksityiskohtaisempaa tietoa ajoneuvojen käytöstä vastoin yhtiön pyrkimyksiä pitää tiedot piilossa.

Kädet on pidettävä ratissa, kun Autopilot on päällä.

Alankomaiden hallituksen alainen laboratorio onnistui purkamaan ennen näkemättömiä tietoja Teslan vahvasti suojaamasta autojen tallennusjärjestelmästä, Business Insider kirjoittaa. Löydösten toivotaan auttavan kuolonkolarien ja muiden vaarallisten onnettomuuksien tutkimisessa.

Nederlands Forensisch Instituut eli Alankomaiden rikostekninen instituutti paljasti Tesla-ajoneuvojen toiminnasta ja kuljettajaa avustavasta Autopilot-toiminnosta dataa, johon onnettomuustutkijat eivät aiemmin päässeet käsiksi. Tietoihin lukeutuvat esimerkiksi ajoneuvon nopeus, kaasupolkimen asento, ratin ohjauskulma ja jarrujen painoaste.

Autopilot on pitkälle viety kuljettajan avustuslaitteisto, jonka toimintoihin kuuluvat muun muassa muun liikenteen huomioiva vakionopeudensäädin sekä automaattinen kaistanvaihto ja pysäköinti. Vaikka Tesla pystyy ajamaan itseään Autopilotilla osan matkasta, kuljettajan on pidettävä kätensä ratissa koko ajan. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu, ja Teslat ovat törmänneet esimerkiksi tienvarteen pysäköityihin ambulansseihin.

Elokuussa Yhdysvaltain tieliikenneturvallisuudesta vastaavat viranomaiset käynnistivät alustavan tutkinnan Autopilotin turvallisuudesta. Viranomaisten mukaan toiminto on ollut osallisena 11 onnettomuudessa, joissa on kuollut yksi ihminen ja loukkaantunut 17.

Yhdysvaltain kansallinen liikenneturvallisuuslautakunta NTSB on arvostelijoiden joukossa, The Verge kertoo. NTSB antoi neljä vuotta sitten suosituksia kuudelle autovalmistajalle kuljettajan vireyden tarkkailemiseksi ja ajoa valtateillä auttavien järjestelmien rajoittamiseksi. Tesla on ainoa valmistaja, joka ei vastannut viranomaiselle lainkaan. Yhtiö kuitenkin tihensi hälytyksiä, jotka auto antaa Autopilotin ollessa päällä ja kädet ratista irrotettaessa.

Nyt NTSB:n puheenjohtaja Jennifer Homendy lähetti sähköautovalmistajan perustajalle Elon Muskille kirjeen ilmaistakseen syvän huolensa tilanteesta. Puheenjohtajan mukaan Teslan toimettomuus on johtanut uusiin onnettomuuksiin.

Kaikesta huolimatta Teslan markkina-arvo nousi maanantaina jo yli biljoonaan dollariin eli yli tuhanteen miljardiin euroon. Syynä on vuokra-autoyhtiö Hertzin tekemä 100 000 auton tilaus.