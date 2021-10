Peliarvostelu: Metroid Dread on samaan aikaan moderni ja juuri sopivan retro

Nintendon harvoin ilmestyvän lippulaivasarjan uusi osa on aina merkkitapaus. Neljä vuotta sitten ilmestynyt Metroid: Samus Returns (Nintendo 3DS) palautti sarjan laajoissa tiloissa tapahtuvaan tasoloikkaan. Nyt Metroid Dread tekee saman Switchissä.

Metroidvania, eli neljään suuntaan laajassa tilassa tapahtuva tasohyppely, on yksi pisimpään pinnalla pysyneistä seikkailupelityypeistä. Nimensä mukaisesti sen kivijalkoina on kaksi pelaamisen aamuhämärissä luotua pelisarjaa: Metroid (1986) ja Castlevania (1986). Molemmat pelisarjat uinuvat pitkään ja niissä ilmestyy harvoin pelejä. Tänä syksynä Metroid vihdoin nosti päätään, ja luvassa on varsinaista genreherkkua Nintendo Switchille.

Plussat Todella sulavat kontrollit

Toimiva formaatti, pyörää ei ole tarvinnut keksiä uudelleen Miinukset Pikkuruudulla melkoista tihrustamista

Mahdollisuus eksyä valtavaan sokkeloon

Lyhyt

Metroid Dreadissa (Nintendo, 2021) palkkionmetsästäjä Samus Aran saa vihjeen jo hävitetyksi luullusta X-loisesta ja lähtee hävittämään sitä syrjäiseltä kaivosplaneetta ZDR:ltä. Samaan hommaan planeetalle on lähetetty myös vaarallisia EMMI-robotteja, mutta yhteys näihin on menetetty. Nopeasti selviää, että galaktisten pöpöjen sijaan ne jahtaavat Samusia.

Peli on toteutettu vanhojen perinteiden mukaisesti kaksiulotteisena hyppelynä: Samus nähdään sivulta ja ohjaus on periaatteessa samanlainen, jollainen se oli jo sarjan ensimmäisessä osassa. Kontrolleihin on kiinnitetty huomiota, ja Samus liikkuu todella sujuvasti planeetan käytävillä. Samalla keräillään ohjuksia, energiatankkeja ja lisäaseita, joilla selviämismahdollisuudet kohoavat selvästi.

Kaksiulotteisuus miellyttää retropelaajan silmää. Muutenkin peli noudattaa Metroidien parhaimpia traditioita.

EMMI-robottien pakeneminen on pelin uusi jippo. Kun Samus joutuu robotin tielle, alkaa suljetussa tilassa tapahtuva vimmainen pakomatka, jossa pitää käyttää ympäristöä apuna kaikin tavoin. Jos Samusilla on esimerkiksi kiipeilyn mahdollistava lisälaite, pitää robottia sännätä karkuun kattoa pitkin. Pelin vaikeusaste on vedetty melko tiukaksi, ja yleensä kiinnijäänyttä palkkionmetsästäjää odottaa tyly Game Over -ruutu.

Dread tarkoittaa pelkoa tai kauhua, vaikka pelissä ei itsessään ole mitään pelottavaa tai kammottavaa. Ilmeisesti EMMI-robottien pitäisi herättää pelaajassa kyseisiä tunteita, mutta on vaikea pelätä robottia, joka näyttää Applen tuotantolinjalta karanneelta prototyypiltä ja kaiken lisäksi pitää R2D2:sta tuttua viheltelevää piippailuääntä.

Metroidista ei varmasti haluttukaan tehdä mitään aikuisen yleisön kauhupeliä, mutta esimerkiksi vuoden 2014 Alien: Isolation (Sega) on näyttänyt, kuinka saman piileskelymekaniikan saa todella hyytäväksi.

Jo ensimmäisestä Metroidista tuttu Morph-pallona liikkuminen on jälleen läsnä.

Muutenkin maailma jättää hieman toivomisen varaa: käytävät ovat tyylikkäitä, ja täynnä aidosti kummallisia avaruusolioita. Yleinen vaikutelma on, että käytäväverkkoa on käytetty ehkä kaivostoimintaan. Silti käytävät vaikuttavat usein ”vain pelialueilta”, eikä niiden tarinallinen käyttötarkoitus selviä. Tämän sivutuotteena alueet eivät muutenkaan poikkea toisistaan hirveän paljon. Se vaikeuttaa suunnistamista käytävissä, jopa niin paljon, että eräässä kohdin jumiuduin liki tunniksi etsimään suuntaa, jonne mennä seuraavaksi.

Harhailu kuuluu sinänsä pelityypin luonteeseen, mutta pelaajaa voisi ohjata selkeämminkin oikeaan suuntaan. Lisäksi peli kestää kokonaisuudessaan vain noin kymmenen tuntia, joten yletön harhailu turhauttaa.

Laajaan pelialueeseen voi eksyä, jos ei ole tarkkana. Kuvassa vain pieni murto-osa koko pelin kartasta.

Peliä testattiin Nintendo Switch Lite -käsikonsolilla, ja peli näytti siinä hyvältä ja raikkaalta. Animaatio oli sujuvaa, eikä peli tahmannut missään kohdassa. Paikoitellen pelaaminen tuntui kuitenkin lukuisten pienten hahmojen tihrustamiselta ruudulla. Myös erillisen peliohjaimen käyttöä kannattaa harkita, sillä hyvien kontrollien sivutuotteena peli edellyttää tarkkaa pelaamista. Siinä ruutuun integroidut ohjaimet eivät ole parhaimmillaan.

Peli alussa Samus menettää suurimman osan aseistaan ja tarvikkeistaan. Suurin osa pelistä pelataan tällaisella ”riisutulla” panssarilla.

Kokonaisuutena Metroid Dread on raikas tuulahdus tasohyppelygenreen. Sarja teki 2000-luvun alkupäässä kummallisia 3d-irtiottoja, mutta Nintendo on tehnyt oikein palauttaessaan pelin juurilleen. Sellaisena kyseessä on oikein miellyttävä tuotos, jolle toivoisi myös kernaasti jatkoa.