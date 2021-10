Kommentti: Zuckerbergin harhaiset puheet paljastavat karun totuuden – Facebook on todella vaarallinen

Facebookin toimitusjohtaja kiistää julkisuudessa esitetyt vakavat syytökset ja visioi suurta virtuaalista tulevaisuutta. Yhtiön ei saa antaa toteuttaa nykymuodossaan suuria suunnitelmiaan, kirjoittaa Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Facebook teki sen taas. Joutui keskelle jättimäisiä ongelmia uusien paljastusten myötä.

Ja mitä se sitten teki? Kiisti ne kaikki. Väitti mustaa valkoiseksi.

Yksi aikamme kiistellyimmistä ihmisistä, Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoi, että yhtiö tekee vihapuheongelman eteen enemmän kuin kukaan muu, vastakkainasettelua oli jo ennen sosiaalista mediaa eikä Facebook ole siihen syypää.

Zuckerbergin mukaan yhtiön toiminta on myös läpinäkyvyydessään esimerkillistä.

Ei olisi onnistunut noin tehokas käsienpesu edes Pontius Pilatukselta tänä käsihuuhteiden luvattuna aikana.

Toisin sanoen ongelmia ei ole, vaan kaikki on pahantahtoisesti Facebookia vastaan tarkoituksellisesti masinoitua.

Mark Zuckerberg kehittelee jättimäistä virtuaalitodellisuutta eli metaversumia. Mutta hän vaikuttaa jo elävän ihan omassa todellisuudessaan.

Kyseessä saattaa olla uhkapeli, jossa Zuckerberg pelaa upporikasta tai rutiköyhää. (Hän tosin on jo 97 miljardin dollarin henkilökohtaisella omaisuudellaan edellinen.) Kaasun lisääminen saattaa auttaa pitämään mopoa käsissä.

Paljastuksissa on käynyt ilmi, että yhtiön sisällä rivit rakoilevat. Tietovuotaja Frances Haugenin paljastuksista kirjoittanut Bloomberg kertoo, että työmoraali talossa laskee ja ihmisten kesken on isoja erimielisyyksiä siitä, miten haitallista sisältöä parhaiten estettäisiin.

Samaan aikaan Zuckerberg kehuu yhtiön sisäistä ilmapiiriä ja avointa kulttuuria. Yhtiön puheiden ja toiminnan välinen ero tuo mieleen kommunistidiktatuurit.

Facebook ajaa parhaillaan täysillä päin seinää.

Ja silti auto saattaa olla vahvempi kuin seinä, eli Facebook saattaa selvitä tästäkin kohusta kuivin jaloin.

Nimittäin ainoat tahot, jotka voivat kääntää Facebookin kurssin, ovat osakkeenomistajat ja Yhdysvaltain lainsäätäjät.

Osakkeenomistajien on vaikea vääntää Zuckerbergia jakkaraltaan. Perustajalla on yhtiöstä 14 prosentin omistus, mikä on enemmän kuin yhdelläkään institutionaalisella sijoittajalla. Ei ole myöskään takuita siitä, että uusi johto kääntäisi Facebookin kurssin.

Yhtiö on jo käytännössä muiden maiden lain yläpuolella, sillä pienillä muutoksilla Facebookin tuotteisiin juridinen tai viranomaissääntely eivät millään pysy yhtiön perässä. Yhtiön lobbausarmeija auttaa myös viemään asioita toivottuun suuntaan.

Jos Yhdysvalloissa ryhdytään toimiin Facebookia vastaan, kyseeseen saattaisi tulla yhtiön pilkkominen esimerkiksi kolmeen osaan (Facebook, Messenger, WhatsApp). Tästä seuraisi vuosien jarrutustaistelu oikeudessa, ja lopputulos olisi kaikkea muuta kuin varma.

Vuosituhannen vaihteessa Microsoft joutui tällaisen päätöksen kohteeksi ja sai juristiarmeijansa voimin pidettyä yhtiön kasassa. Facebookin vaikutusvalta ei ole ainakaan vähäisempi.

On olemassa myös kolmas tapa, mutta se vaatii jo hyvää onnea. Tietoturvatutkija Mikko Hyppönen huomautti, että Facebook voi kaatua siihen, että kilpailija tekee paremman tuotteen.

Tämä voisi olla mahdollista, jos lainsäätäjät kieltäisivät Facebookilta yritysostot. Kilpailijat saisivat kasvaa tai päätyä muiden yhtiöiden syliin.

Yksi asia on varmaa. Ihmiskuntaa odottaa lähivuosina suuri tekninen mullistus, kun maailmaa aletaan katsella erilaisin tietokoneohjatuin silmälasein ja silmikoin eli virtuaalinen ja lisätty todellisuus tulevat. Jos Facebook nykymuodossaan päästetään tässä muutoksessa kuskin paikalle, ei puhuta enää Pontius Pilatuksesta vaan Juudaksesta.