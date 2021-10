Palkittu peli on poikkeuksellisella tavalla pelottava – ja hetken aikaa ilmainen

Among the Sleepin lähtöasetelma poikkeaa rajusti totutusta.

Among the Sleepissä oma huonekin näyttää jättimäiseltä.

Miltä tuntuisi tarkastella maailmaa 2-vuotiaan näkökulmasta? Sitä ei moni enää omasta lapsuudestaan muista, mutta Among the Sleepissä asiaan voi perehtyä kauhunsekaisin tuntein.

Kauhuseikkailu on nyt ilmainen Epic Games Store -kauppapaikassa. Kyseessä on pelin paranneltu Enhanced Edition.

Norjalaisen Krillbite Studion kehittämässä ensimmäisen persoonan pelissä heräät kesken uniesi outoihin ääniin ja ryhdyt tutkimaan ympäristöä lohtua etsien. Pelkoa synnytetään tunnelmaa luomalla ja paikkoja tutkimalla. Peli rakentuu vaikkapa aseiden sijaan sen varaan, että pelihahmo on haavoittuva.

Peli on menestynyt eri palkintogaaloissa. Se pokkasi muun muassa palkinnon parhaasta taiteellisesta saavutuksesta vuoden 2015 Nordic Game Awardsissa. Among the Sleep on myös verrattain arvostettu Epicin kanssa kilpailevassa Steam-kaupassa sekä Metacritic-arvostelupalvelussa.

12-vuotiaille ja vanhemmille sallitun Among the Sleepin voi lisätä pelikirjastoonsa ilmaiseksi torstaihin 28. lokakuuta kello 18 asti. Tämän pelin voi hankkia Windowsin lisäksi myös Macille. Pelaamiseen tarvitaan Epicin käyttäjätili ja ohjelmisto.

Pelin kauppasivulla varoitetaan, että Xbox One -ohjainta käytettäessä voi esiintyä joitakin ongelmia. Xbox 360 -ohjaimen kanssa kaiken pitäisi toimia oikein.