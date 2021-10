Windows 11:stä puuttui julkaisussa tärkeä ominaisuus – testit alkoivat lopultakin

Ensimmäiset kokemukset Android-tuesta ovat ristiriitaisia, mutta viittaavat ominaisuuden tuloon odotettua aikaisemmin.

Microsoft julkaisi Windows 11 -käyttöjärjestelmän lokakuussa ilman yhtä etukäteen mainostettua uutuutta eli tukea Android-sovelluksille. Nyt tukea ovat päässeet testaamaan Windows Insider -testiohjelman käyttäjät, Microsoft kertoo.

The Verge kokeili Android-tukea kahdessa laitteessa, eli tehokkaassa pelitietokoneessa ja Microsoft Surface Pro X:ssä, joka on tabletin ja kannettavan yhdistelmä. Sovellusten asentaminen koettiin yksinkertaiseksi, mutta niitä on saatavilla vain Amazonin Appstoresta ja sieltäkin toistaiseksi vain 50 kappaletta.

Sovellukset toimivat rinnan Windowsin omien ohjelmien kanssa, ja Android-sovelluksen voi kiinnittää Windowsin tehtäväpalkkiin tai aloitusvalikkoon. The Verge pystyi käyttämään Android-sovelluksia verrattain hyvin yhtä aikaa vaikkapa Wordin tai Chromen kanssa.

Kuitenkin neljän Android-sovelluksen ajaminen rinnakkain ruutu jakamalla aiheutti jopa pelikoneessa hetkellisen hyytymisen. Pelit eivät pääsääntöisesti toimineet hyvin pienempitehoisessa Surface Pro X:ssä, mutta tilanne saattaa parantua ennen Android-tuen saapumista kaikille käyttäjille.

XDA Developersin kokemukset pelien ja Surface Pro X:n kanssa olivat samansuuntaisia. Uutispalvelu näkee kehittämisen tarvetta myös käyttöliittymässä. Microsoft Store ilmoittaa jo asennetun Android-sovelluksen kohdalla, että se pitää hakea Amazonin kaupasta. Microsoftin kauppa ei siis huomaa, mitä Android-sovelluksia on asennettuna ja mitä ei.

Microsoft arvioi elokuussa tuovansa Android-tuen testiin ”tulevina kuukausina” eikä ilmoittanut varsinaista julkaisuaikaa. Sekä The Verge että XDA Developers pitävät testiä merkkinä siitä, että Microsoft saattaa julkaista Android-tuen Windows 11:lle odotettua nopeammin.

Microsoft ei kuitenkaan näytä hoppuilevan. Se sanoo julkaisevansa lisää Android-sovelluksia nykyisten 50 lisäksi Windows Insider -testaajille tulevien kuukausien aikana. Siitä päätellen testi jatkuu vielä hyvän tovin, ja julkaisu suurelle yleisölle voi tapahtua vasta ensi vuoden puolella.

The Verge on myös varma, että joku keksii keinon tuoda Android-sovelluksia Windowsiin myös Google Play -kaupasta, jonka tarjonta on selvästi Amazonin kauppaa isompi. Tämä kuitenkin tapahtuisi ilman Microsoftin siunausta.

Android-sovellusten ajaminen Windowsissa on ollut mahdollista jo aikaisemmin ulkopuolisilla työkaluilla. Android-emulaattoria tarjoaa esimerkiksi yritys nimeltä BlueStacks.

On epäselvää, kuinka kiinnostavaa Android-tuki loppujen lopuksi on tavallisille käyttäjille. Android-sovellukset on usein suunniteltu toimimaan parhaiten pystysuuntaisina, mutta etenkin mobiilipelaajat saattavat nauttia mahdollisuudesta pelata suosikkipelejään isolla näytöllä.