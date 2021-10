Nainen latasi tietonsa Amazonilta ja kertoi kokemuksistaan TikTok-videossa.

TikTok-kanavaa my.data.not.yours pitävä nainen kertoo ladanneensa tietokoneelleen kaikki tietonsa Amazon.comilta eli yhdeltä maailman johtavalta teknologiayritykseltä. Hän sai eteensä kansioittain tietoja, ja yhdessä kansiossa oli valtavasti Amazonin digiavustajalle Alexalle puhuttuja komentoja.

– Nämä ovat kaikki lyhyitä äänileikkeitä, mikä on niin pelottavaa, nainen toteaa.

Nainen mainitsee, että heillä on kodissaan kolme Amazonin älykaiutinta ja älyvalot, joita ohjataan puheella. Hän toisti malliksi yhden tiedoston, jossa hän käskytti Alexaa laittamaan valot päälle.

Naisen mukaan puhetallenteiden kansiossa oli kaikkiaan 3534 äänitallennetta.

Nainen kiinnitti huomiota myös toiseen kansioon, jossa olivat hänen puhelimensa täydet yhteystiedot. Hän ei muista koskaan jakaneensa niitä Amazonin kanssa. Hän ei myöskään pidä siitä, että Amazon tietää tarkasti laitteidensa ja siten myös hänen maantieteellisen sijaintinsa.

– En ole täysin sinut sen suhteen, miten paljon tietoa heillä on minusta.

Asiat kerrotaan yritysten käyttöehdoissa ja tietosuojalausekkeissa, mutta ne ovat pituudeltaan kymmeniä tai satoja sivuja. Useimmat hyväksyvät ehdot tekstiä lukematta.

Video on saanut TikTokissa huomattavaa suosiota ja siitä on tykätty lähemmäs 190 000 kertaa. Kyse ei kuitenkaan ole uudesta asiasta tai edes mistään salaisuudesta. Amazon korosti New York Postille, että käyttäjät voivat poistaa tallenteitaan ja voivat estää niiden taltioinnin kokonaan.

Vuonna 2019 syntyi kohu siitä, että Amazon kuuntelee ihmisten puhekomentoja tuhansien työntekijöiden voimin. Nykyään Amazon antaa käyttäjille kuitenkin mahdollisuuden kieltäytyä ääninäytteiden käyttämisestä palvelun parantamiseen. Amazonin mukaan puhelimen yhteystietojen tuominen Alexa-sovellukseen on vapaaehtoista ja sen voi kytkeä pois päältä.

Tieto on nykyajan öljyä lukuisille yrityksille, ja käyttäjät nähdään yhä useammin tuotteena, joka myydään mainostajille. Ei siis enää asiakkaina. Tämä ei estä järkyttymästä, kun vaikkapa Amazonin, Facebookin tai Googlen vuosikausien varrella keräämien tietojen koko kirjo paljastuu kertarysäyksellä.

Voit kokeilla tätä itse esimerkiksi lataamalla kaikki tietosi Googlesta. Sielläkin voi olla joukossa muun muassa valtava määrä äänitiedostoja, jotka käsittävät kaikki puhumisesi Googlelle ikinä.

Yritysten on Euroopan unionissa pääsääntöisesti pakko luovuttaa käyttäjälle kysyttäessä hänestä kerätyt henkilötiedot. Tätä sääntelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli gdpr.